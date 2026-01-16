Kim Bôi tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

Thời điểm này, xã Kim Bôi đang khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cán bộ Phòng Văn hoá - Xã hội xã tham mưu kế hoạch tuyên truyền, cổ động cho cuộc bầu cử.

Xác định công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thành lập cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương, ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo của các cấp về cuộc bầu cử, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Kim Bôi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật Bầu cử và sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử (UBBC) xã được thành lập kịp thời; các kế hoạch, phương án tổ chức bầu cử được xây dựng cụ thể, khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính khả thi.

Đồng chí Bùi Quang Hòa - Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC xã cho biết: Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, xã đã triển khai nghiêm túc, đúng quy trình các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Để cuộc bầu cử thật sự là ngày hội của toàn dân nhằm lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

UBBC xã đã xây dựng biểu đồ theo dõi tiến độ công tác bầu cử, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từng cơ quan, đơn vị. Đến nay, các nội dung chuẩn bị cơ bản được triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã, bảo đảm sự thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ hai, đã có 44 người được giới thiệu ứng cử để bầu ra 22 đại biểu HĐND xã. Cơ cấu đại biểu bảo đảm theo hướng dẫn, thể hiện rõ tính đại diện, kế thừa và đổi mới. Trong đó tỷ lệ nữ đạt 43,2%; đại biểu trẻ tuổi chiếm 29,5%; đại biểu ngoài Đảng 18,2%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 81,8%; đại biểu tái cử đạt 15%.

Toàn xã đã thành lập 7 Ban bầu cử, 38 đơn vị bỏ phiếu, bảo đảm thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử được xã triển khai bằng nhiều hình thức. Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Trang Thông tin điện tử của xã thường xuyên đăng tải các tin, bài tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền, nghĩa vụ của cử tri; tiêu chuẩn đại biểu và những điểm mới của Luật Bầu cử. Tại khu dân cư, việc tuyên truyền được thực hiện qua hệ thống loa truyền thanh, họp dân, treo băng rôn, khẩu hiệu...

Cùng với đó, xã tổ chức quán triệt Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; các văn bản chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Yêu cầu cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu vận động Nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng pháp luật.

Công tác bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật phục vụ bầu cử được triển khai khẩn trương. Việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí bầu cử được thực hiện đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả. Các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh mạng; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được xây dựng cụ thể, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, nghiêm túc và chu đáo, xã Kim Bôi quyết tâm tổ chức thành công cuộc bầu cử, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Hương Lan