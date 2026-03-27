Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XX: Kiện toàn các chức danh của HĐND tỉnh và UBND tỉnh

Tiếp tục chương trình, chiều 27/3, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 thực hiện quy trình bầu, kiện toàn các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh khoá XX Chủ tọa kỳ họp.

Trong chương trình, kỳ họp đã thực hiện quy trình bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể, kỳ họp bầu Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng các ban HĐND tỉnh. Đồng thời bầu Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bầu 15 Ủy viên UBND tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với sự thống nhất, tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND tỉnh, với số phiếu tán thành 85/85, đạt 100%, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Các đồng chí: Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XIX; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX tái cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XX, với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Tiếp đó, Kỳ họp thực hiện quy trình thành lập 4 Ban của HĐND tỉnh, gồm: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - Xã hội và Ban Dân tộc của HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; tiến hành bầu chức danh Trưởng các Ban của HĐND tỉnh.

Kết quả: Đồng chí Đinh Đức Lân - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XIX được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khoá XX; đồng chí Nguyễn Thanh Tâm - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XIX được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khoá XX; đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XIX được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XX; đồng chí Bùi Văn Chúc - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, đại biểu HĐND khoá XX được bầu giữ chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh khoá XX.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh của HĐND và UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đối với các chức danh của UBND tỉnh, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tái cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ tán thành đạt 100%. Các đồng chí: Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX; Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX; các đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khoá XIX: Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ, Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Khắc Hiếu, Phùng Thị Kim Nga tái cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031, với số phiếu tán thành đạt 100%.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đại biểu Trung ương, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các chức danh của HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cùng các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tọa kỳ họp chụp ảnh với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh khóa XX.

Trong chương trình, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu Ủy viên UBND tỉnh với 15 đồng chí. Kết quả, 15 đồng chí, gồm: Trần Việt Cường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Dương Hoàng Hương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Vương Thị Bẩy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Xuân Quang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Trần Việt Hùng - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Minh Tường - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Đắc Thủy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Trần Quang Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương; Nguyễn Huy Nhuận - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Lê Hồng Trung - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Ngô Chí Tuệ - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đã trúng cử ủy viên UBND tỉnh với 84/84 số phiếu tán thành, đạt 100% số đại biểu có mặt.

Toàn cảnh kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh khóa XX đã phát biểu nhận nhiệm vụ. Các đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục cùng tập thể giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kế thừa và phát huy những kết quả của các khóa trước; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng dân chủ, kỷ cương, thực chất và hiệu quả; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chính quyền địa phương. (Xem toàn văn các bài phát biểu trong file đính kèm).

Đinh Vũ