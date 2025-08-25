La Nina có thể xuất hiện vào mùa thu năm nay

Cơ quan quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo La Nina có thể xuất hiện vào mùa thu và đầu đông nhưng không có khả năng phá vỡ kỷ lục.

Những cơn bão ở Đại Tây Dương nhiều khả năng xảy ra hơn trong đợt La Nina. Ảnh: Gallo Images

Live Science hôm 24/8 đưa tin các nhà dự báo cho biết điều kiện La Nina có thể phát triển vào mùa thu và đầu đông, nhưng sẽ yếu và ngắn hạn. La Nina là pha lạnh của El Nino - Dao động Nam (ENSO), mô hình khí hậu tự nhiên liên quan đến thay đổi nhiệt độ khí quyển và biển ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Trong thời kỳ La Nina, dòng tia di chuyển về phía bắc, mang đến điều kiện ẩm ướt hơn và mùa đông lạnh hơn cho miền bắc nước Mỹ, trong khi miền nam trải qua điều kiện khô và mùa đông ấm hơn. La Nina cũng có xu hướng gia tăng hoạt động bão ở Đại Tây Dương.

Điều kiện cho pha này phát triển trong thời gian ngắn vào mùa đông năm ngoái, nhưng không kéo dài đủ lâu để được coi là sự kiện La Nina chính thức trong lịch sử. Dự báo ENSO mới nhất từ Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho thấy điều tương tự có thể xảy ra trong những tháng tới.

Điều kiện La Nina được dự đoán diễn ra trong mùa thu và đầu đông, với 21% khả năng rơi vào giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2025. Khả năng sau đó tăng lên hơn 50% cho khoảng từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026. Tuy nhiên, các nhà dự báo không kỳ vọng vào những thay đổi thời tiết lớn. “Nếu La Nina hình thành, nhiều khả năng nó khá yếu, không ảnh hưởng mạnh đến mùa đông”, Emily Becker, giáo sư nghiên cứu tại Đại học Miami, cho biết.

Chu kỳ ENSO kích hoạt pha El Nino ấm và sau đó là pha La Nina lạnh mỗi lần cách trung bình 2-7 năm với mỗi giai đoạn kéo dài khoảng 9-12 tháng. Tuy nhiên, thời gian của từng giai đoạn thường thay đổi và khó dự đoán. Các giai đoạn được xác định bởi thay đổi nhiệt độ mặt biển ở trung tâm phía đông Thái Bình Dương và thay đổi trong điều kiện khí quyển, ảnh hưởng đến dòng tia Thái Bình Dương. Điều kiện El Nino xảy ra khi nhiệt độ mặt biển cao hơn 0,5 độ C so với mức trung bình dài hạn, trong khi điều kiện La Nina xảy ra khi nhiệt độ mặt biển giảm 0,5 độ C dưới mức trung bình dài hạn.

Nhiệt độ đại dương ấm hơn trung bình năm ngoái có thể góp phần khiến La Nina chậm phát triển. Trái Đất trải qua một đợt El Nino từ tháng 5/2023 đến tháng 3/2024, dẫn tới nhiệt độ kỷ lục trong giai đoạn đó. Tuy nhiên, hành tinh tiếp tục ấm lên do biến đổi khí hậu, bất kể ENSO đang diễn biến như thế nào. Đợt La Nina mùa đông năm ngoái không được ghi nhận do nhiệt độ không duy trì dưới ngưỡng 0,5 độ C trong ít nhất 5 mùa chồng chéo liên tiếp. Dữ liệu mới nhất cho thấy điều kiện La Nina sắp tới khó có thể được ghi nhận chính thức.

“Rất có thể chúng ta sẽ trải qua một mùa đông khác như năm 2024-2025, với vài tháng điều kiện La Nina, không đủ để coi như một sự kiện La Nina trong lịch sử của chúng ta”, Becker nói. “Tuy nhiên, tác động vào mùa đông năm ngoái giống như mong đợi đối với một đợt La Niña mạnh cỡ vừa”.

