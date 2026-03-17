Lần đầu cắt khối u 10cm qua nội soi không cần phẫu thuật mổ mở

Đơn vị Nội soi tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã cùng các chuyên gia trực tiếp thực hiện kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD) cho người bệnh có khối u kích thước lên tới 10cm trong đường tiêu hóa.
Với việc không phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn để loại bỏ khối u 10cm chính là lợi ích lớn nhất mà phương pháp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD) mang lại cho bệnh nhân. Điểm đặc biệt của phương pháp này là loại bỏ hoàn toàn khối u thông qua nội soi, không cần phẫu thuật mổ mở, giúp người bệnh: Hạn chế xâm lấn; giảm đau sau can thiệp; bảo tồn tối đa cấu trúc ống tiêu hóa; phục hồi nhanh hơn so với phẫu thuật truyền thống...
Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Trọng Ngà - Bệnh viện K Trung ương, kỹ thuật ESD (cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi) hiện là một trong những phương pháp tiên tiến trong điều trị các tổn thương của đường tiêu hóa, giúp nhiều người bệnh tránh được một cuộc đại phẫu.
Thành công của ca can thiệp tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Đơn vị Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, cùng sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành trong việc triển khai các kỹ thuật nội soi can thiệp hiện đại, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Việc thực hiện thường quy kỹ thuật này tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa bằng công nghệ nội soi hiện đại.
Minh Tự
Gừng là loại gia vị quen thuộc chứa các hợp chất sinh học có đặc tính kháng viêm. Đối với sức khỏe gan, gừng mang lại những lợi ích nhất định nếu được sử dụng đúng cách và đúng...
baophutho.vn Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên đã kịp thời cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một trường hợp người bệnh rơi vào tình trạng sốc mất máu...
Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính hai triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi nhằm khuyến sinh.
Dầu ăn là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Sử dụng đúng cách không chỉ giúp món ăn thêm hấp dẫn mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu lạm dụng hoặc...
Sốt xuất huyết Dengue vẫn là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng khi số ca mắc liên tục gia tăng và diễn biến bệnh khó lường. Các chuyên gia cảnh báo người dân không nên...
Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành danh mục bệnh bẩm sinh cần sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh
Từ Tết Nguyên đán đến nay, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp tiếp nhận 13 trường hợp viêm tụy cấp; một số trường hợp rất nặng phải...