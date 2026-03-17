Lần đầu cắt khối u 10cm qua nội soi không cần phẫu thuật mổ mở

Đơn vị Nội soi tiêu hoá, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã cùng các chuyên gia trực tiếp thực hiện kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD) cho người bệnh có khối u kích thước lên tới 10cm trong đường tiêu hóa.

Với việc không phải trải qua cuộc phẫu thuật lớn để loại bỏ khối u 10cm chính là lợi ích lớn nhất mà phương pháp cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi (ESD) mang lại cho bệnh nhân. Điểm đặc biệt của phương pháp này là loại bỏ hoàn toàn khối u thông qua nội soi, không cần phẫu thuật mổ mở, giúp người bệnh: Hạn chế xâm lấn; giảm đau sau can thiệp; bảo tồn tối đa cấu trúc ống tiêu hóa; phục hồi nhanh hơn so với phẫu thuật truyền thống...

Việc dùng phương pháp nội soi mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân, nhất là hạn chế xâm lấn, giảm đau sau can thiệp và phục hồi nhanh hơn so với phẫu thuật truyền thống.

Theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Trọng Ngà - Bệnh viện K Trung ương, kỹ thuật ESD (cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi) hiện là một trong những phương pháp tiên tiến trong điều trị các tổn thương của đường tiêu hóa, giúp nhiều người bệnh tránh được một cuộc đại phẫu.

Thành công của ca can thiệp tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn của Đơn vị Nội soi tiêu hóa Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, cùng sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành trong việc triển khai các kỹ thuật nội soi can thiệp hiện đại, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Việc thực hiện thường quy kỹ thuật này tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tiêu hóa bằng công nghệ nội soi hiện đại.

Minh Tự


