Lào: Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh

Sáng 14/11, tại Quảng trường Thatluang ở thủ đô Viêng Chăn, hình ảnh 4 trực thăng mang theo Quốc kỳ Lào, cờ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lá cờ in số “50” biểu trưng cho 50 năm Quốc khánh và cờ khẩu hiệu “Tinh thần 2/12 muôn năm” tung bay trên nền trời xanh đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành quy mô toàn lực lượng.

Bốn trực thăng mang theo Quốc kỳ Lào, cờ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, lá cờ in số “50” và cờ khẩu hiệu “Tinh thần 2/12 muôn năm” tung bay trên nền trời xanh. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Màn trình diễn trên không không chỉ tạo nên khung cảnh trang nghiêm, hùng tráng mà còn khơi dậy niềm tự hào sâu sắc của nhân dân các dân tộc Lào trước thời khắc trọng đại kỷ niệm nửa thế kỷ Quốc khánh (2/12/1975 - 2/12/2025).

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự sự kiện có đồng chí Bounthong Chitmany - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào; Đại tướng Chansamone Chanyalath - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào; cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành của Lào.

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, thực hiện nghi thức điều lệnh tại lễ tổng hợp luyện. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Trong không khí trang nghiêm và sôi động, các khối diễu binh, diễu hành thuộc nhiều lực lượng đã lần lượt tiến vào quảng trường, thể hiện đội hình, đội ngũ trong khí thế tiến quân mạnh mẽ. Từng bước chân, từng khẩu lệnh vang dội của lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ và các lực lượng quần chúng đã thể hiện tinh thần kỷ luật, ý chí quyết tâm và phong thái chính quy, hiện đại. Các đơn vị cho thấy sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành trọng thể vào ngày 2/12 tới.

Khối cờ Tổ quốc Lào và khối cờ Đảng nhân dân cách mạng Lào tại buổi tổng hợp luyện. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Theo kế hoạch, tính đến ngày 14/11, đây là buổi tổng hợp luyện đầu tiên của toàn bộ các khối lực lượng tại Quảng trường Thatluang. Qua từng buổi luyện tập, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và niềm tự hào của các lực lượng vũ trang Lào được củng cố mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm cao nhằm bảo đảm thành công cho sự kiện lịch sử kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.

Sự kiện lần này không chỉ hoàn thiện các bước chuẩn bị kỹ thuật cho lễ diễu binh mà còn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kết và niềm tự hào dân tộc, đồng thời là minh chứng cho sự phát triển vững mạnh của lực lượng vũ trang Lào nói riêng và đất nước Lào nói chung trong suốt 50 năm qua.

Khối Bộ binh Quân đội nhân dân Lào đang tiến vào lễ đài. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Khối quân y Quân đội nhân dân Lào tiến vào lễ đài. Ảnh: Đỗ Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Nguồn baotintuc.vn