Lập Thạch chủ động quản lý cư trú, bảo đảm an ninh trật tự

Cùng với quá trình phát triển, hoạt động lưu trú, kinh doanh trên địa bàn xã Lập Thạch ngày càng đa dạng, trong đó sự gia tăng của chuyên gia, lao động kỹ thuật người nước ngoài đến tạm trú, làm việc. Chủ động nắm tình hình, quản lý chặt chẽ cư trú, nhất là cư trú có yếu tố nước ngoài, Công an xã Lập Thạch triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), tạo môi trường an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Công an xã Lập Thạch hướng dẫn chủ cơ sở lưu trú cập nhật quy định mới của pháp luật về quản lý cư trú đối với người nước ngoài.

Chủ động quản lý cư trú từ cơ sở

Sau khi xã Lập Thạch được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lập Thạch và các xã Tử Du, Xuân Hòa, Vân Trục, địa bàn được mở rộng, đặt ra những yêu cầu mới trong công tác bảo đảm ANTT. Trong đó, sự đa dạng về quốc tịch, mục đích lưu trú của người nước ngoài đòi hỏi công tác quản lý nhà nước phải được thực hiện chặt chẽ, chủ động hơn.

Nhận thức rõ yêu cầu này, Công an xã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch và phân công cán bộ thường xuyên rà soát, nắm tình hình địa bàn. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn 18 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ký túc xá của doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú qua hệ thống trực tuyến của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai linh hoạt, phát hơn 200 tờ rơi song ngữ Việt - Anh, Việt - Trung. Đồng thời duy trì nhóm liên lạc trực tuyến trên Zalo với nhân sự các doanh nghiệp để kịp thời trao đổi thông tin.

Trong 9 tháng, trên địa bàn xã không phát sinh vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài.

Trung tá Hoàng Trọng Nam - Trưởng Công an xã Lập Thạch, cho biết: “Chủ động phòng ngừa từ sớm là yếu tố then chốt để quản lý tốt địa bàn có yếu tố nước ngoài. Chúng tôi quán triệt cán bộ, chiến sĩ không chỉ thực hiện kiểm tra hành chính mà còn trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở lưu trú và doanh nghiệp. Khi chủ cơ sở và người nước ngoài hiểu rõ, tự giác chấp hành pháp luật Việt Nam, những sơ hở, nguy cơ phát sinh vi phạm sẽ được hạn chế ngay từ cơ sở, góp phần tạo môi trường đầu tư an toàn, minh bạch”.

Đảng ủy Công an xã Lập Thạch tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Cùng với công tác quản lý cư trú, Công an xã Lập Thạch triển khai đồng bộ các nhiệm vụ bảo đảm ANTT từ cơ sở; tham mưu kiện toàn 42 tổ bảo vệ ANTT tại các thôn với 135 thành viên. Đơn vị cũng tích cực thực hiện Đề án 06 với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, hoàn thành 99,25% chỉ tiêu cấp Căn cước công dân gắn chip và hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

Xây dựng thế trận an ninh vững chắc

Song song với tạo môi trường lưu trú an toàn cho chuyên gia, lao động nước ngoài, Công an xã Lập Thạch tăng cường đấu tranh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Ngày 28/7/2026, Công an xã Lập Thạch phối hợp Đội Quản lý thị trường số 10, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ kiểm tra cơ sở kinh doanh do Nguyễn An Bình, sinh năm 1990, làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở bày bán 156 chiếc đồng hồ mang các nhãn hiệu nước ngoài như Rolex, Omega, Longines nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Qua xác minh, toàn bộ số hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Ngày 14/8/2026, thừa ủy quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, điều tra viên tại Công an xã Lập Thạch ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn An Bình về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Vụ việc cho thấy sự chủ động của lực lượng chức năng trong kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Công an xã Lập Thạch phối hợp cùng lực lượng tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Cùng với đấu tranh với tội phạm kinh tế, công tác phòng, chống các loại tội phạm khác cũng được Công an xã triển khai quyết liệt. Trong Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, đơn vị triệt xóa nhiều điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tăng cường xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, bốc đầu, quay video và các trường hợp livestream thiếu chuẩn mực, góp phần xây dựng môi trường mạng văn minh, an toàn.

Những kết quả đạt được gắn với công tác xây dựng Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thực hiện phương châm “Vì nhân dân phục vụ”. Bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhân dân là nền tảng, chủ thể của thế trận an ninh nhân dân.

Thời gian tới, Công an xã Lập Thạch tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; triển khai hiệu quả mô hình “Xã Lập Thạch không ma túy”, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, củng cố thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Ngọc Thắng