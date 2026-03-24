Lấy ý kiến dự thảo Quy định mới về công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030

Sáng 24/3, Văn phòng Điều phối nông thôn mới (NTM) Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận NTM giai đoạn 2026-2030. Tham dự có đại diện lãnh đạo và cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lào Cai và Phú Thọ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tóm tắt dự thảo Quyết định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận NTM giai đoạn 2026-2030.

Việc xây dựng dự thảo nhằm tiếp tục nâng cao và phát huy thành quả đã đạt được ở các giai đoạn trước, tạo bước chuyển biến mới phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu chung của cả nước trong giai đoạn mới. Làm căn cứ pháp lý để các cơ quan, địa phương có liên quan triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng đạt chuẩn NTM, chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, hoàn thành mục tiêu của chương trình đã được Quốc hội phê duyệt.

Cùng với đó, đảm bảo thực hiện xét, công nhận và thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM và tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong giai đoạn 2026 - 2030 công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật.

Đối với tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện hợp nhất, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 63,2%; 3/84 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 3,6%; 525 khu dân cư đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ trao đổi, thảo luận về việc triển khai quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và một số kiến nghị, đề xuất đối với giai đoạn 2026 - 2030.

Trong đó, ý kiến tập trung vào việc kế thừa, duy trì áp dụng các quy định hiện hành về điều kiện xét, công nhận và hệ thống mẫu hồ sơ trong giai đoạn 2026–2030; đồng thời tổ chức rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tiếp tục chuẩn hóa biểu mẫu, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Nghiên cứu điều chỉnh trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ và phân định rõ trách nhiệm của từng cấp theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục về công nhận đạt chuẩn NTM tại các địa phương. Đồng thời, đóng góp ý kiến tâm huyết đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận NTM giai đoạn 2026-2030.

Với các ý kiến đề xuất của các tỉnh, thành phố tại hội thảo, Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

