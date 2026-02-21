Loạt smartphone cao cấp bán ra sau Tết

Các smartphone cao cấp như Galaxy S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, Oppo Find N6 và iPhone 17e dự kiến bán ra tại thị trường Việt Nam sau Tết.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Smartphone cao cấp nhất dòng Galaxy S26 sẽ có bốn góc bo cong mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn. Samsung được cho là vẫn sử dụng khung titanium trên điện thoại. Máy tích hợp bút S Pen, màn hình LTPO kích thước 6,9 inch được làm phẳng và viền mỏng hơn, với điểm nhấn là công nghệ Magic Flex Pixel chống nhìn trộm.

Galaxy S26 Ultra dự kiến trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16 GB. Thông số camera gồm camera chính 200 megapixel, góc rộng và tele 50 megapixel, còn tiềm vọng 10 megapixel. Điểm nâng cấp là các ống kính sẽ có khẩu độ lớn hơn nhằm tăng khả năng chụp thiếu sáng. Dung lượng pin vẫn giữ ở mức 5.000 mAh nhưng sạc nhanh tăng từ 45 lên 60 W.

Galaxy S26 Ultra dự kiến ra mắt ngày 25/2 và bán ra sau đó hai tuần.

Samsung Galaxy S26 và S26+

Cùng ra mắt với Galaxy S26 Ultra là hai phiên bản S26 và S26+. Cả hai không thay đổi nhiều về thiết kế, ngoài việc có thêm đảo camera do nâng cấp ống kính, thân máy dày hơn một chút để tối ưu không gian cho pin và hệ thống tản nhiệt mới. Bản tiêu chuẩn dự kiến tăng kích thước màn hình từ 6,2 lên 6,3 inch còn S26+ vẫn giữ nguyên mức 6,7 inch.

Tương tự Ultra, S26 và S26+ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và có thể là Exynos 2600 tại một số thị trường. Dung lượng RAM tăng lên 12 GB để phục vụ AI. Camera chính giữ nguyên mức 50 megapixel còn camera góc siêu rộng được cho tăng từ 12 lên 50 megapixel, ống tele vẫn là 10 megapixel nhưng cải thiện khả năng chụp đêm.

Công suất sạc nhanh không thay đổi vẫn là 25 W và 45 W nhưng dòng Galaxy S26 sẽ có thêm sạc không dây Qi2 có vòng nam châm tương tự MagSafe.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra gồm bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt. Về thiết kế, máy được làm phẳng và vuông vắn hơn thế hệ trước, với điểm nhấn là cụm camera kích thước lớn phía sau. Màn hình 6,9 inch sử dụng tấm nền OLED LTPO M10. Máy sẽ dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hiện chưa có thông tin Xiaomi sẽ bán ra phiên bản cấu hình nào tại Việt Nam.

Camera chính của máy trang bị cảm biến Light Fusion 1050L kích thước một inch, đồng phát triển với Leica, độ phân giải 50 megapixel và dải tương phản động 14 EV. Trong khi đó, camera tele 200 megapixel sử dụng ống kính Leica có zoom quang học liên tục, hỗ trợ zoom không suy hao 75-100 mm, zoom số tối đa 400 mm. Viền ngoài camera là vòng xoay Master Zoom Ring cơ học giúp điều chỉnh tiêu cự, cân bằng trắng và phơi sáng.

Dung lượng pin của 17 Ultra bản quốc tế được cho là sẽ giảm xuống 6.000 hoặc 6.300 mAh so với mức 6.800 mAh của bản nội địa Trung.

Oppo Find N6

Mẫu điện thoại của Oppo không thay đổi nhiều về thiết kế nhưng dự kiến sẽ lấy lại ngôi vị smartphone gập mỏng nhất khi ra mắt với số đo chỉ 8,5 mm. Ngoài ra, Find N6 sẽ có khả năng kháng bụi và nước IP69.

Kích thước màn hình không đổi, trong đó màn hình chính sử dụng tấm nền LTPO OLED 2K 8,12 inch còn màn hình ngoài 6,62 inch. Find N6 sẽ là smartphone gập đầu tiên trang bị chip Snapdragon 8 Gen 5. Điểm nâng cấp đáng giá so với thế hệ trước là camera chính và góc siêu rộng 50 megapixel, camera tiềm vọng 200 megapixel, sử dụng chung công nghệ cảm biến với Find X9 Ultra.

Dung lượng pin được tăng mạnh lên 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80 W và sạc nhanh không dây Qi2 50 W.

iPhone 17e

Mẫu iPhone giá thấp dự kiến thừa hưởng thiết kế của iPhone 16 với màn hình 6,1 inch nhưng chuyển sang dạng Dynamic Island, đồng nghĩa Apple hoàn toàn loại bỏ thiết kế tai thỏ. Tuy nhiên, tần số quét màn hình vẫn chỉ ớ mức 60 Hz.

Về cấu hình, iPhone 17e nhiều khả năng trang bị chip A19, RAM tăng lên 8 GB để đáp ứng tác vụ AI. Máy còn có thể là thiết bị đầu tiên trang bị modem C1X và chip kết nối không dây N1 do Apple phát triển.

Apple vẫn trang bị camera đơn 48 megapixel ở phía sau iPhone 17e, nhưng độ phân giải tăng lên 18 megapixel tương tự các model mới nhất. iPhone 17e dự kiến lần đầu hỗ trợ MagSafe với công suất 25 W.

Theo vnexpress.net