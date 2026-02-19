Apple tích hợp podcast video, thách thức Spotify và YouTube

{title}
{publish}
{head}
Apple sẽ tích hợp podcast video trên Apple Podcasts từ mùa xuân, cho phép nghe - xem liền mạch, hỗ trợ quảng cáo động, tăng sức ép lên Spotify và YouTube.
Ảnh: Apple
Apple thông báo sẽ triển khai trải nghiệm podcast video tích hợp mới trên ứng dụng Apple Podcasts vào mùa xuân năm nay. Theo dữ liệu của Edison Research, động thái này diễn ra trong bối cảnh khoảng 37% người trên 12 tuổi xem podcast video hằng tháng.
Thông báo của Apple cho biết người dùng sẽ có thể chuyển đổi liền mạch giữa chế độ nghe và xem từ cùng một nguồn phát. Ứng dụng cũng hỗ trợ chế độ “ảnh trong ảnh” (picture in picture) và cho phép tải tập video để xem ngoại tuyến.
Trước đây, dù Apple đã hỗ trợ podcast video qua RSS từ năm 2005, phiên bản video và âm thanh vẫn tách biệt.
Bản cập nhật mới bổ sung hỗ trợ HLS, giao thức truyền phát trực tuyến do Apple phát triển, cho phép phát video thích ứng và kiểm soát tốt hơn trong ứng dụng. HLS cũng cho phép chèn quảng cáo video động, bao gồm cả quảng cáo do người dẫn chương trình đọc.
Apple cho biết sẽ không thu phí phân phối nội dung nhưng sẽ tính phí dựa trên số lượt hiển thị đối với các mạng quảng cáo tham gia.
Các đối tác lưu trữ hỗ trợ HLS gồm Acast, ART19 thuộc Amazon, Omny Studio của Triton và SiriusXM. Động thái này đưa Apple Podcasts tiến gần hơn với các đối thủ như Spotify, YouTube và Netflix, vốn đã đẩy mạnh đầu tư vào podcast video.
Phân khúc dịch vụ của Apple, bao gồm nội dung kỹ thuật số và thuê bao, đạt doanh thu 30 tỉ USD trong quý gần nhất.
Nguồn TTXVN
baophutho.vn Lì xì online trong dịp Tết
Nhật thực và nguyệt thực không phải sự kiện ngẫu nhiên, đơn lẻ mà xảy ra theo chu kỳ có thể dự đoán, gần như luôn xuất hiện theo cặp.
Đại diện cho sự tự do, sức bền và nguồn sinh lực dồi dào, ngựa trở thành con vật xuất hiện nhiều nhất trên logo của các thương hiệu lớn trên thế giới.
Năm 2026 mở ra nhiều thay đổi trong cách người dân tiếp cận và sử dụng công nghệ với một loạt chính sách mới bắt đầu đi vào cuộc sống.
baophutho.vn Khép lại năm 2025 với nhiều chuyển động của nền kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp ghi dấu những chuyển biến rõ...
Nghiên cứu của Đại học Khalifa (UAE) cho thấy AI nâng cao khả năng dự báo nắng nóng cực đoan tại Trung Đông, hỗ trợ ứng phó và giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu.
Honda, Yamaha, Suzuki và Triumph là bốn thương hiệu được cộng đồng biker đánh giá cao về chất lượng hoàn thiện, độ tin cậy và cảm giác lái.