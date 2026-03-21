Lượng tìm kiếm xe điện tăng vọt khi giá xăng tăng

Tỷ lệ tìm kiếm xe điện trên nền tảng bán ôtô trực tuyến tăng 20% chỉ trong một tuần khi giá xăng tăng cao.

Chi phí nhiên liệu trên toàn thế giới đã tăng vọt. Giá xăng trung bình tại Mỹ cho mỗi gallon (3,78 lít) hiện ở mức 3,79 USD, tăng từ 2,92 USD một tháng trước. Những con số này có thể khiến các tài xế nhớ đến tình trạng thiếu hụt năng lượng năm 2022 và thậm chí cả những cú sốc dầu mỏ tàn khốc của những năm 1970, theo Fortune.

Nhưng không giống như trong những cuộc khủng hoảng trước đây, thế giới hiện nay có thêm xe điện với số lượng xe điện toàn cầu đã tăng lên trong những năm qua.

Xe điện Chevrolet Bolt EV sạc tại nhà. Ảnh: Chevrolet

Tại Mỹ, việc mua xe điện đang gặp trở ngại khi Tổng thống Donald Trump bãi bỏ nhiều khoản trợ cấp và ưu đãi mà chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã đưa ra để thúc đẩy điện khí hóa ngành giao thông vận tải. Hầu hết các biện pháp này đã hết hiệu lực vào tháng 9, và doanh số xe điện trong năm nay đã giảm 2%.

Tuy nhiên, cuộc xung đột Iran đã khơi dậy sự quan tâm trở lại của người tiêu dùng. Theo CarEdge, một nền tảng mua bán ôtô, lượng tìm kiếm về xe điện trong tuần đầu tiên của cuộc xung đột đã tăng 20%, với sự quan tâm đến các mẫu xe phổ biến như Tesla Model Y và Chevrolet Equinox gần như tăng gấp đôi.

Hiện giá xăng tăng cao có thể chỉ ảnh hưởng đến những người vốn đã có ý định mua xe mới, Elaine Buckberg, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Salata về Khí hậu và Phát triển bền vững của Đại học Harvard và là cựu kinh tế trưởng của General Motors, cho biết. Nhưng điều đó có thể thay đổi nếu giá cả duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Tại Mỹ, chi phí sở hữu và sạc xe điện phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giá điện địa phương và liệu chủ xe có thể sạc xe tại nhà hay không. Hiện một chiếc xe điện thường đắt hơn so với xe chạy xăng, mặc dù giá cả đang giảm do cạnh tranh gay gắt hơn và nhiều lựa chọn hơn.

Nhìn chung, sạc tại nhà rẻ hơn nhiều so với việc trả tiền xăng cho một chiếc xe tương đương khi di chuyển 160 km - chỉ bằng 25% giá, trong khi sạc nhanh DC dùng cho các chuyến đi đường dài thường đắt hơn xăng, theo thử nghiệm và tính toán của Popular Mechanics.

Tại Louisiana, đối với xe điện Chevrolet Bolt EV, sạc tại nhà cho 160 km có giá 2,81 USD, và sạc nhanh tại trạm EVgo có giá 11,82 USD. Còn đối với một chiếc SUV cỡ nhỏ chạy xăng có mức tiêu hao nhiên liệu 7,1 lít/100 km thì sẽ tốn khoảng 10 USD.

Xe điện Tesla tại trạm sạc Supercharging. Ảnh: Tesla

Đối với một chiếc Tesla Model Y, sạc tại nhà cho 160 km có giá 3,82 USD, sạc nhanh Supercharging có giá 10-19 USD. Còn với một chiếc SUV cỡ nhỏ có mức tiêu hao nhiên liệu 8,4 lít/100 km thì sẽ tốn khoảng 13,7 USD.

Tại Hawaii, đối với một chiếc GMC Hummer EV, sạc tại nhà cho quãng đường 160 km có giá 27,48 USD, và sạc nhanh trên đường cao tốc cho quãng đường tương đương có giá từ 37,11 USD trở lên. Còn đối với Hummer chạy xăng với mức tiêu hao nhiên liệu 23,5 lít/100 km thì chi phí sẽ là 47,9 USD.

Tuy nhiên, giá xăng dầu tăng cao có thể dẫn đến chi phí điện năng tăng, nghĩa là việc sạc xe điện có thể trở nên đắt đỏ hơn. Nhưng giá điện sẽ không tăng nhiều, vì chỉ khoảng 25% hóa đơn tiền điện thông thường ở Mỹ trực tiếp liên quan đến chi phí nhiên liệu.

