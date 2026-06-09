Lưu ý ngay những điều này để không bị hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT

Không ít thí sinh mỗi năm mất cơ hội tốt nghiệp và xét tuyển đại học chỉ vì những sai sót tưởng chừng rất nhỏ. Để tránh rơi vào tình huống đáng tiếc, thí sinh cần nắm rõ các hành vi có thể dẫn đến đình chỉ hoặc hủy kết quả thi.

Có nhiều mức xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi Tốt nghiệp THPT như: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi. Hình thức xử lý do giám thị coi thi và trưởng điểm thi quyết định tùy vào mức độ vi phạm quy chế của thí sinh.

Các hành vi vi phạm có thể từ trao đổi bài với thí sinh khác, trao đổi giấy nháp, chép bài hoặc để thí sinh khác chép bài, có hành động gây gổ trong kỳ thi...

Quy chế thi cũng quy định rõ các trường hợp thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý, trừ 25% điểm bài thi đến cho điểm 0.

Thí sinh dự Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm ngoái.

Trong đó, các trường hợp bị đình chỉ gồm: Thí sinh đã bị cảnh cáo nhưng tiếp tục vi phạm; mang vật dụng trái phép vào phòng thi theo quy định; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận thông tin từ bên ngoài vào phòng thi; có hành vi gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hoặc thí sinh khác; không chấp hành hướng dẫn của giám thị và những người làm nhiệm vụ tại điểm thi.

Thí sinh bị trừ 25% đến cho điểm 0 bài thi nếu vi phạm quy chế

Khi bị đình chỉ, giám thị sẽ lập biên bản, thu tang vật nếu có và báo cáo trưởng điểm thi để ra quyết định xử lý.

Thí sinh bị đình chỉ thi bài nào sẽ bị điểm 0 bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

Ngoài ra, thí sinh sẽ bị hủy kết quả thi và lập hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật trong 5 trường hợp sau:

Thứ nhất, thí sinh giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

Thứ hai, thí sinh sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để gian lận thi.

Thứ ba, thí sinh nhờ người khác thi hộ hoặc làm bài hộ dưới mọi hình thức.

Thứ tư, thí sinh có hành vi gây rối, phá hoại kỳ thi hoặc hành hung những người tham gia công tác tổ chức thi và thí sinh khác.

Thứ 5, thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp.

Theo quy định, đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm hình sự, cơ quan quản lý giáo dục sẽ lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng để xem xét truy cứu trách nhiệm theo quy định.

Trước kỳ thi năm nay, Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương phổ biến quy chế thi, tuyên truyền giúp thí sinh hiểu rõ và tuân thủ nghiêm túc quy chế thi, tuyệt đối không thực hiện các hành vi gian lận để tránh bị hủy kết quả và ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của mình.

Theo lịch, chiều ngày 10/5, thí sinh sẽ tập trung tại điểm thi, làm thủ tục dự thi. Trong 2 ngày 11 và 12/6, thí sinh dự thi các môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.

Theo tienphong.vn