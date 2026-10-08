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Mô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự” góp phần xây dựng nông thôn mới ở Liên Châu

Sáng 8/10, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và UBND xã Liên Châu tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện mô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự" góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn xã.

Mô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự” góp phần xây dựng nông thôn mới ở Liên ChâuĐại diện Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Liên Châu.

Được xây dựng từ năm 2021, mô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự” được triển khai thí điểm tại thôn 7, xã Liên Châu. Sau 5 năm, mô hình đã được triển khai tại 100% thôn trên địa bàn, trở thành một trong những cách làm hiệu quả trong phát huy sức mạnh của Nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Giai đoạn 2021-2026, thông qua mô hình, quần chúng Nhân dân đã cung cấp trên 250 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự. Trong đó, hơn 180 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng chức năng xác minh, giải quyết trên 130 vụ việc.

Cùng với đó, các tổ tự quản đã tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng. Trong 5 năm, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Liên Châu đã hòa giải hơn 110 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt trên 83%. Qua đó góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm và củng cố sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Mô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự” góp phần xây dựng nông thôn mới ở Liên ChâuMô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự” góp phần xây dựng nông thôn mới ở Liên ChâuCác tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình "5 tự quản về an ninh, trật tự" được khen thưởng.

Mô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự” tạo chuyển biến trong ý thức, trách nhiệm của người dân đối với nhiều lĩnh vực của đời sống. Các thành viên và Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo vệ tài sản; phòng cháy, chữa cháy; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh môi trường và giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Từ những kết quả đạt được, mô hình đã góp phần quan trọng xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, giữ vững tiêu chí về an ninh, trật tự, tạo nền tảng để Liên Châu thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Mô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự” góp phần xây dựng nông thôn mới ở Liên ChâuCác cá nhân xuất sắc tham gia mô hình "5 tự quản về an ninh, trật tự" tại xã Liên Châu được Bộ Công an tặng quà, biểu dương.

Biểu dương kết quả xây dựng và thực hiện mô hình, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an đề nghị xã Liên Châu tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự”, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm và sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “5 tự quản về an ninh, trật tự” được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Kim Liên


Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng An ninh trật tự Mô hình Công an tỉnh Phú Thọ Xây dựng nông thôn mới Bảo vệ an ninh tổ quốc Nhân dân Bộ công an Tái hòa nhập cộng đồng Phòng chống tội phạm Phòng cháy chữa cháy
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