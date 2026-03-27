Mọi quyết sách của HĐND đều phải xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân theo đúng tinh thần “Dân là gốc” của Đại hội XIV của Đảng (*)

Bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tại Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031)

Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hôm nay, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất. Thay mặt cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý Trung ương; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đại biểu và các cơ quan thông tấn, báo chí đã đến tham dự kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh. Tôi xin nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng 85 đại biểu vừa được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, đại diện cho tâm tư, ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân tỉnh nhà, được nhân dân tin tưởng, ủy quyền quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương trong nhiệm kỳ 2026 - 2031. Xin gửi đến các đồng chí và quý vị đại biểu, khách quý lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XX thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Ngày 15/3/2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đã được tổ chức thành công tốt đẹp trên địa bàn tỉnh. Cử tri toàn tỉnh đã phấn khởi, tích cực tham gia, thực sự coi đây là ngày hội lớn của đất nước, phát huy đầy đủ quyền làm chủ, trách nhiệm công dân, sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,91%, thể hiện niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần chính trị cao của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tôi đề nghị HĐND tỉnh nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm chủ, trách nhiệm công dân của Nhân dân trong tỉnh; ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của các tổ chức phụ trách bầu cử, của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và toàn hệ thống chính trị đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Nhìn lại nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là việc triển khai các chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, HĐND tỉnh khóa XIX đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã ban hành trên 1.400 nghị quyết, bảo đảm đúng chủ trương của Đảng, phù hợp quy định pháp luật, có tính khả thi cao; kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động giám sát được triển khai có trọng tâm, với 250 cuộc giám sát chuyên đề; công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư được duy trì nền nếp, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Cùng với đó, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện: tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 7,5%/năm; năm 2025 đạt 10,52%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 390 nghìn tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Nhất của HĐND tỉnh khóa XX diễn ra trong một thời điểm đặc biệt. Như quý vị đã biết, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV diễn ra từ ngày 23-25/3 vừa qua đã để lại dấu ấn sâu sắc, tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn những định hướng chiến lược và yêu cầu về phát triển nhanh, bền vững, bao trùm trong giai đoạn mới. Trong đó, nổi bật là yêu cầu đổi mới tư duy phát triển và quản trị phát triển, hành động quyết liệt, phát huy cao độ nội lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhanh, đạt mục tiêu 02 con số gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; phát huy mạnh mẽ mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo nguyên tắc “cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi”, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, kiểm tra, giám sát.

Đề nghị các đồng chí nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 2, đặc biệt là các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu khai mạc và phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2, nhất là về 04 kiên định[1] trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng; 04 nguyên tắc[2] trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững, thực chất; và 05 yêu cầu[3] trong phát huy mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong bối cảnh cả nước nói chung và Phú Thọ nói riêng bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và hiệu quả quản trị, nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, áp lực rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, doanh nghiệp trong tỉnh, trong đó có vai trò của HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND khóa XX.

Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tỉnh Phú Thọ mới đang đứng trước những thời cơ và vận hội lịch sử. Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược và những định hướng cốt lõi theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, tôi đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XX tập trung ưu tiên thực hiện xuất sắc 05 trọng tâm chiến lược sau đây:

Một là, kiến tạo nền tảng quản trị hiện đại, phát huy thế mạnh của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiệm vụ quan trọng và trực tiếp tại kỳ họp này là sáng suốt lựa chọn, kiện toàn bộ máy nhân sự lãnh đạo bộ máy chính quyền, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và hiệu lực quản lý Nhà nước. Chúng ta cần nhận thức và quán triệt sâu sắc: việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp là một cuộc cách mạng về phương thức quản trị quốc gia tại địa phương. HĐND tỉnh phải thể hiện rõ vai trò “cấp tỉnh mạnh về chiến lược”, chuyển trọng tâm từ quản lý hành chính sang quản trị kiến tạo phát triển; tập trung cao độ cho công tác quy hoạch, phân bổ nguồn lực, ban hành cơ chế và giám sát vĩ mô. Phải tạo lập hành lang pháp lý vững chắc để phân cấp, phân quyền triệt để, bảo đảm “cấp xã mạnh về thực thi”. Phải quán triệt nguyên tắc: giao quyền đi đôi với giao nguồn lực; phân cấp đi liền với nâng cao năng lực và kiểm tra, giám sát, biến cấp cơ sở thành nơi trực tiếp giải quyết hiệu quả nhất mọi vấn đề của Nhân dân và doanh nghiệp.

Hai là, thể chế hóa các quyết sách đột phá, khơi thông mọi nguồn lực để bứt phá đạt mục tiêu tăng trưởng “hai con số” gắn với phát triển bền vững, bao trùm, toàn diện và thực chất. HĐND tỉnh cần thể hiện tư duy vượt trước, tầm nhìn dài hạn trong việc thể chế hóa các chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy thành các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp, giải quyết trực tiếp, hiệu quả các vấn đề thực tiễn của địa phương. Trong quyết định huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, phải quán triệt nghiêm nguyên tắc hạch toán hiệu quả kinh tế - các nguồn lực phải được tính đúng, tính đủ, phân bổ theo hiệu quả gắn với trách nhiệm giải trình. Các quyết sách của HĐND phải hướng tới việc tối ưu hóa không gian phát triển liên vùng, liên ngành, liên lĩnh vực của tỉnh, đánh thức các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế sau hợp nhất, kiến tạo các hệ sinh thái, chuỗi giá trị, khai thác hiệu quả thị trường nội địa, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, tạo lực kéo mạnh mẽ để duy trì đà tăng trưởng hai con số trong thời gian đủ dài để tạo bước nhảy vọt về quy mô, năng suất và năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Ba là, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “động lực của động lực”, là chìa khóa để đi tắt đón đầu. Để các nguồn lực vật chất chuyển hóa thành tăng trưởng đột phá, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là chìa khóa định hình lại cấu trúc nền kinh tế, tạo tác động lan tỏa cả trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và quản trị hiện đại. Cần ưu tiên phân bổ nguồn lực thích đáng để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giải quyết trực tiếp các “bài toán lớn” của địa phương, cả khu vực công và khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn. Đặc biệt, để làm chủ công nghệ, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài và đào tạo kỹ năng tương lai gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường trong kỷ nguyên số là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Bốn là, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, lấy hạnh phúc của Nhân dân làm đích đến cao nhất. Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Đề nghị HĐND tỉnh quan tâm ban hành kịp thời, đầy đủ các quyết sách để phát huy tối đa sức mạnh nội sinh của văn hóa, con người vùng Đất Tổ. Phải có chiến lược bài bản để phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Đặc biệt, mọi quyết sách của HĐND, dù ở tầm vĩ mô hay vấn đề cụ thể, đều phải xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân theo đúng tinh thần "Dân là gốc" của Đại hội XIV của Đảng. Các nghị quyết phải hướng tới bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, quan tâm đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ATK, vùng đặc biệt khó khăn, không để một ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển của tỉnh nhà.

Năm là, đổi mới thực chất, toàn diện hoạt động của Hội đồng nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của “giám sát kiến tạo”. HĐND tỉnh cần không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp theo hướng chuyên nghiệp, thực chất. Hoạt động giám sát, chất vấn phải sắc sảo, đi thẳng vào những điểm nghẽn, những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm. Giám sát không chỉ để nhận diện yếu kém, mà cốt lõi là gắn “xây” với “chống”, cùng đồng hành với các cấp, các ngành phát hiện để tìm ra giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, mở đường cho sự phát triển. Mỗi vị đại biểu HĐND khóa XX phải nhận thức sâu sắc trọng trách trước Đảng bộ và Nhân dân. Hãy luôn gắn bó máu thịt với cử tri, rèn luyện bản lĩnh, nêu cao tinh thần dấn thân, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; trở thành những ngọn cờ tập hợp sức mạnh đại đoàn kết, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thưa các đồng chí và các vị đại biểu!

Là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 với những nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy HĐND, UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước Đảng, dân chủ thảo luận, sáng suốt chọn lựa và quyết định hiệu quả các nội dung được trình bày tại kỳ họp. Sự thành công của kỳ họp này sẽ tiếp tục tạo ra không khí phấn khởi đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết thống nhất, tiếp thêm động lực để HĐND, UBND nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn khóa..

Một lần nữa, xin chúc đồng chí và quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp của chúng ta thành công tốt đẹp.

_______________________

[1] Gồm: (1) kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; (2) kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, (3) kiên định đường lối đổi mới của Đảng, và (4) kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

[2] Gồm: (1) tăng trưởng thực chất; (2) kiên định nguyên tắc ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn; (3) tận dụng hiệu quả mọi nguồn lực sẵn có, tập trung ưu tiên cho các dự án trọng điểm và thúc đẩy hợp tác công - tư, để gia tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; và (4) tăng trưởng kinh tế cao phải đảm bảo phục vụ lợi ích, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và công bằng xã hội.

[3] Gồm: (1) phải xác định đây là một cuộc cải cách về quản trị, chứ không đơn thuần là một sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy; (2) phải bảo đảm nguyên tắc cấp tỉnh mạnh về chiến lược, cấp xã mạnh về thực thi; (3) phân quyền phải đi liền với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực và hoàn thiện công cụ kiểm soát; (4) việc điều hành hoạt động mô hình chính quyền địa phương 2 cấp phải được thực hiện với tư duy linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn, chống rập khuôn, máy móc; và (5) phải lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo thực chất, là tiêu chí cuối cùng để đánh giá thành công của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

(*) Đầu đề do Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đặt