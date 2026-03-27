Khai mạc Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 27/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Thọ khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho việc xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX chủ tọa kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo một số ban xây dựng Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tham dự kỳ họp còn có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo các xã, phường cùng 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thay mặt chủ tọa kỳ họp chúc mừng 85 đại biểu đã được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí khẳng định, kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3 trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri, bảo đảm bầu đúng, bầu đủ, đúng cơ cấu, thành phần, chất lượng đại biểu, tạo tiền đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới.

Thành công của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ của chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Nhấn mạnh ý nghĩa của kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XX không chỉ là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy mà còn là dấu mốc khởi đầu, tạo tiền đề nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ.

Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng và cử tri; tập trung trí tuệ, thảo luận, quyết định khách quan, công tâm, đặc biệt trong công tác nhân sự; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận cao khi bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh; thành lập các Ban của HĐND tỉnh và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân theo quy định. Qua đó, lựa chọn được những người tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhiệm các trọng trách được giao.

Theo đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: HĐND và UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, hành động vì Nhân dân; gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng.

Đồng thời, quyết định đúng đắn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Báo cáo tại kỳ họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phan Trọng Tấn trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX và xác nhận tư cách đại biểu. Theo đó, cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân; tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,91%. Toàn tỉnh đã bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 3.058 đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của Nhân dân và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thành công cuộc bầu cử; đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, khẳng định vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ngày càng được phát huy, hoạt động ngày càng thực chất, hiệu quả.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương; đổi mới toàn diện, thực chất hoạt động của HĐND; nâng cao hiệu lực, hiệu quả “giám sát kiến tạo”, bảo đảm mọi quyết sách xuất phát từ ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, hướng tới nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp

Đồng chí yêu cầu mỗi đại biểu HĐND tỉnh khóa XX nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; nêu cao tinh thần dấn thân, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung, góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sự thành công của kỳ họp sẽ tiếp tục tạo ra không khí phấn khởi đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết thống nhất, tiếp thêm động lực để HĐND, UBND nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của toàn khóa...

Theo chương trình, sau phiên khai mạc, HĐND tỉnh sẽ tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Đinh Vũ