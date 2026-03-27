Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 của đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Trong không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, hôm nay, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất - kỳ họp đầu tiên mở đầu cho một nhiệm kỳ mới, đặt nền móng quan trọng đối với việc xây dựng bộ máy chính quyền địa phương và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; các vị đại biểu Quốc hội đã về dự phiên khai mạc. Đặc biệt, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng 85 đại biểu đã được cử tri trong tỉnh tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

Cùng với cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 vào ngày 15/3 vừa qua trên địa bàn tỉnh đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Với 99,91% cử tri tham gia bỏ phiếu, cử tri trong tỉnh phát huy cao độ quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm và niềm tin đối với Đảng, Nhà nước; lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. Đã bầu đủ 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 85 đại biểu HĐND tỉnh và bầu được 3.058 đại biểu HĐND cấp xã.

Kết quả bầu cử thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mỗi cử tri, bầu đúng, bầu đủ, bảo đảm về số lượng, cơ cấu, chất lượng đại biểu, tạo tiền đề vững chắc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong nhiệm kỳ mới. Thành công đó khẳng định sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành chặt chẽ của chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đồng thời thể hiện sâu sắc truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Kỳ họp thứ Nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho toàn bộ hoạt động của cả nhiệm kỳ. Đây không chỉ là kỳ họp kiện toàn tổ chức bộ máy, mà còn là dấu mốc khởi đầu, tạo tiền đề cho việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; tiến hành bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 theo luật định. Nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Kỳ họp thứ Nhất, tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm trước Đảng và cử tri; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định khách quan, công tâm, nhất là trong công tác nhân sự. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất, tạo sự đồng thuận và tín nhiệm cao trong việc bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh; thành lập các Ban của HĐND tỉnh và bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân theo quy định.

Qua đó, lựa chọn được những người tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhiệm các trọng trách được giao. HĐND và UBND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, hành động vì Nhân dân; gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng. Đồng thời, quyết định đúng đắn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Xin trân trọng cảm ơn!