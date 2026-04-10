Một điểm đến ở Việt Nam vào top ngắm chim đẹp nhất thế giới

Các chuyến du lịch ngắm chim đang bùng nổ trong năm 2026 và đây là những địa điểm để chiêm ngưỡng những loài chim tuyệt vời nhất thế giới.

Từng được xem là thú vui chỉ dành riêng cho những người nghỉ hưu, việc ngắm chim đã thay đổi đáng kể. Ngày nay, những biệt thự sang trọng, khách sạn được thiết kế sáng tạo và phòng ngủ xa hoa đánh dấu điểm khởi đầu cho một loại hình du lịch ngắm chim mới đang mọc lên khắp thế giới.

Từ những con chim quetzal lộng lẫy đến những con chim malkoha mặt đỏ, tất cả các loài chim tuyệt đẹp đều có thể được nhìn thấy ở những điểm nóng ngắm chim dưới đây. Danh sách do tạp chí du lịch Mỹ CN Traveler bình chọn:

Wilpattu, Sinharaja và Yala, Sri Lanka

Tại Vườn quốc gia Wilpattu và Yala, du khách nhanh chóng say mê hệ chim muông phong phú bởi là nơi sinh sống của 34 loài đặc hữu, như loài chim ác là mặt đỏ (ảnh) quý hiếm và chim ác là xanh nổi bật, cũng như các loài chim ăn ong có màu sắc rực rỡ và chim mỏ sừng Malabar hấp dẫn. Ảnh: Dy Ranasinghe

Langkawi, Malaysia

Nằm trên tuyến đường di cư Đông Á - Úc (một trong những tuyến đường chính của các loài chim di cư), Langkawi có hơn 260 loài chim, trong đó 30% là chim di cư. Một số loài chim đẹp nhất có thể được tìm thấy trong các khu rừng mưa vùng đất thấp của hòn đảo, bao gồm chim hút mật bụng cam, chim hút mật đỏ thắm và chim bói cá sọc (ảnh), mỗi loài đều có những dấu hiệu độc đáo và màu sắc rực rỡ riêng. Ảnh: The Datai Lankawi

Maasai Mara và núi Kenya, Kenya

Thức dậy với tiếng chim hót trong khu rừng hoặc giữa những tán cây của Maasai Mara thực sự là giấc mơ của những người yêu thích ngắm chim. Với hơn 1.000 loài để quan sát, những người đam mê chim sẽ yêu thích loài chim lăn ngực tím tuyệt đẹp của đất nước vì nó là quốc chim của Kenya, loài chim gõ kiến D'Arnaud dễ thương, chim Robin trắng nâu xinh xắn và những chú chim ăn ong nhỏ (ảnh). Ảnh: Helene Ramackers

Bandhavgarh, Ấn Độ

Những loài chim đáng chú ý ở Vườn quốc gia Bandhavgarhbao gồm sáo đá Brahminy, chim gõ kiến Coppersmith, chim mỏ sừng xám Ấn Độ, chim robin Ấn Độ (ảnh), vẹt đầu mận và chim bulbul bụng đỏ hay các loài kền kền quý hiếm. Ảnh: Sanket Patel

Anjavay, Madagascar

Là một trong những vùng đất hoang sơ cuối cùng trên thế giới, Anjavay của Madagascar là nơi các loài chim quý hiếm phát triển mạnh mẽ mà không bị quấy rầy trong môi trường sống tự nhiên của chúng. Hòn đảo này từng là nơi sinh sống của loài chim lớn nhất thế giới, chim voi khổng lồ. Ngày nay, người ta có thể bắt gặp rất nhiều loài chim nhỏ hơn nhưng vô cùng xinh đẹp, trong đó loài chim mào quặp Á Âu (ảnh). Ảnh: Parany

Spean Bridge, Scotland

Đối với những người thích ngắm chim ở vùng khí hậu lạnh, Cao nguyên Scotland luôn quyến rũ không ngừng. Phong cảnh hùng vĩ với những đỉnh núi phủ tuyết trắng, những dòng sông băng giá và những vùng đất hoang màu mỡ là nơi sinh sống của những chú đại bàng vàng sải cánh, ngỗng tuyết, chim sẻ ngực đỏ và chim ưng biển. Ảnh: Ross McLaren

Monteverde và tỉnh Limón, Costa Rica

Costa Rica sở hữu một trong những hệ động vật chim tuyệt vời nhất hành tinh. Từ những khu rừng mây ở Monteverde, nơi sinh sống của loài chim quetzal lộng lẫy nổi tiếng và hàng trăm loài chim ruồi, đến tỉnh Limón với những con vẹt đuôi dài đỏ rực rỡ, thường xuyên được nhìn thấy bay lượn trên không, mỗi bước chân đều khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc. Ảnh: Senda Monteverde

Huế, Việt Nam

Từ những chú drongo đuôi vợt hót líu lo, trông gần như hoàn hảo đến khó tin, cho đến những chú chim hút mật đỏ thắm (ảnh) nổi bật với bộ lông lấp lánh như hộp châu báu, các vùng miền Trung Việt Nam không hề nhàm chán khi nói đến việc ngắm chim, nhất là ở Huế. Với hơn 900 loài chim trong cả nước, bao gồm 18 loài đặc hữu, Việt Nam là điểm đến không thể bỏ lỡ. Ảnh: Senda Monteverde

Bras d’Eau, Mauritius

Nằm dọc theo bờ biển phía đông bắc của Mauritius, Bras D’Eau nổi tiếng trong giới những người yêu thích ngắm chim, những người đến đảo với hy vọng phát hiện vô số loài chim quý hiếm và đặc hữu. Ảnh: Nilava Kundu

Bắc Palawan, Philippines

Chim vàng anh gáy đen, chim cú đêm đuôi dài và chim hút mật lưng ô liu chỉ là một vài trong số những sinh vật tuyệt vời có thể được bắt gặp ở Philippines. Điều đáng kinh ngạc là quốc gia này có khoảng 260 loài chim đặc hữu, trong đó 27 loài chỉ được tìm thấy trên đảo Palawan, đó là lý do tại sao nơi đây thường được biết đến là thủ đô chim chóc của Philippines. Ảnh: phittavas

Chocó-Andino, Ecuador

Ecuador không chỉ là quê hương của quần đảo Galapagos, nơi những chú chim điên chân xanh rực rỡ e lệ tạo dáng chụp ảnh, mà còn có hàng dặm rừng mây hẻo lánh, nơi hàng trăm loài chim ruồi bay lượn khắp khu rừng. Chim tanager cổ vàng (ảnh), vẹt đuôi dài màu quế, vẹt mặt hồng và chim toucan barbet là một số loài ấn tượng nhất mà bạn có thể bắt gặp ở đây. Ảnh: Tom Allport

Theo thanhnien.vn