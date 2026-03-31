Mường Bi xây dựng Đảng vững mạnh

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Mường Bi có tổng số 45 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.301 đảng viên. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới, Đảng bộ xã Mường Bi đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng; là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong triển khai các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tập trung phát triển đảng viên

Để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, công tác phát triển đảng viên là một trong những nội dung quan trọng đã được Đảng bộ xã Mường Bi thực hiện. Hàng loạt các giải pháp mang tính đồng bộ, quyết liệt đã được Đảng ủy xã triển khai.

Đoàn Thanh niên xã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trước tiên là phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ xã phân công theo dõi công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở từng địa bàn, nhằm kịp thời trao đổi, phản ánh và tháo gỡ vướng mắc ngay từ chi bộ. Gắn công tác phát triển đảng viên với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; bởi thực tiễn cho thấy, ở đâu chi bộ sinh hoạt nền nếp, nghị quyết sát thực tế, phát huy tốt vai trò lãnh đạo thì ở đó công tác phát triển đảng viên luôn đạt kết quả tốt.

Phát triển đảng viên cũng là một tiêu chí “cứng” để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Quan điểm của địa phương là phát triển đảng viên đi đôi với chất lượng, thực chất, chọn được những quần chúng ưu tú, thực sự xứng đáng để tạo nguồn cán bộ gánh vác nhiệm vụ chung. Việc xác định nguồn cũng được các chi bộ mở rộng ra nhiều nhóm quần chúng ưu tú như giáo viên, nhân viên y tế, học sinh, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Nha - Bí thư chi bộ xóm Chuông cho biết: Cũng như các chi bộ khu dân cư khác, chi bộ xóm Chuông gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới do thiếu nguồn kết nạp, thanh niên sau khi học xong THPT đa số đi làm ăn xa. Do đó, chi bộ đã chỉ đạo các hội đoàn thể rà soát, nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên, khi có quần chúng ưu tú có thể bồi dưỡng kết nạp Đảng thì phải sát sao trong việc giúp đỡ, hướng dẫn, tạo điều kiện cho quần chúng rèn luyện. Chúng tôi tập trung vào nhóm đối tượng thanh niên, trong đó có thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Năm 2025, chi bộ xóm Chuông kết nạp được 6 đảng viên, trong đó có 3 đảng viên là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và 2 thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Theo số liệu thống kê, năm 2025, Đảng bộ xã Mường Bi đã kết nạp 42 đảng viên, hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Trong 3 tháng đầu năm 2026 đã kết nạp 18 đảng viên, đạt 48% kế hoạch năm 2026. Một số chi bộ thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên như các chi bộ: Tân Phú, Chuông, Ngay, Bay...

Mỗi đảng viên phải là một tấm gương

Bên cạnh nỗ lực tạo nguồn, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xã Mường Bi cũng nghiêm túc thực hiện hiện việc sàng lọc đội ngũ; rà soát và kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những trường hợp không còn mặn mà, thiếu ý chí phấn đấu để làm trong sạch đội ngũ.

Đồng chí Bùi Văn Chánh - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Mường Bi cho biết: Để xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, xã chú trọng thực hiện hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vào việc tuyên truyền chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Vận động cán bộ, đảng viên tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Đảng bộ xã tập trung thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với quan điểm mỗi đảng viên phải là một “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng quan trọng này.

Cán bộ, đảng viên tiếp cận thông tin trên các trang báo chính thống để lan toả đến Nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng thực hiện. Năm 2025, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với 10 đảng viên. Thực hiện việc giám sát đối với 2 tập thể và 8 cá nhân về triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhìn chung các tổ chức đảng và đảng viên khi được kiểm tra, giám sát đều thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của đoàn kiểm tra theo quy định, các tổ chức đảng và đảng viên đã cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, không có tổ chức đảng nào vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng đội ngũ đảng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng đã góp phần giúp xã Mường Bi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2025, Đảng bộ xã Mường Bi đã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong số 100% tổ chức đảng trực thuộc được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” có 8 tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Trong số 809 đảng viên được đánh giá, xếp loại có 769 đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và 121 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Dương Liễu