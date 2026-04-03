Mỹ cảnh báo “giáng đòn mạnh” vào Iran nếu không đạt thỏa thuận

Trong khi tuyên bố Mỹ sắp hoàn thành các mục tiêu cốt lõi của mình ở Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ giáng một đòn “cực kỳ mạnh” vào Iran trong vòng 2 đến 3 tuần tới, một mốc thời gian mà ông đặt ra để kết thúc cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên truyền hình về cuộc xung đột với Iran, ngày 1/4/2026. (Ảnh chụp màn hình: Tân Hoa xã)

Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Trump tuyên bố, lực lượng Mỹ đã giành “chiến thắng áp đảo” trước Iran trong chiến dịch quân sự kéo dài hơn 4 tuần qua.

Ông cho rằng Iran chỉ còn rất ít bệ phóng tên lửa, trong khi hải quân, không quân bị tàn phá và sức mạnh quân sự tổng thể của nước Cộng hòa Hồi giáo đã suy yếu. Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sắp hoàn thành các mục tiêu chiến lược cốt lõi là loại bỏ năng lực chế tạo bom hạt nhân và vô hiệu hóa các lực lượng thân Iran. Ông cũng tuyên bố Mỹ sẽ đẩy mạnh các cuộc không kích vào Iran trong 2 đến 3 tuần tới.

Theo ông, các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra, nhưng nếu không đạt thỏa thuận, Mỹ sẽ tấn công tất cả nhà máy phát điện của Iran. Ông cũng ra tín hiệu rằng quân đội Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran.

Tổng thống Mỹ cảm ơn các đồng minh ở Trung Đông đã hỗ trợ Washington trong chiến dịch quân sự tại Iran, đồng thời kêu gọi các đồng minh đi đầu trong việc mở lại eo biển Hormuz. Ông Trump kêu gọi các quốc gia nhận dầu qua eo biển cần thể hiện “dũng khí” và tự bảo đảm an ninh cho tuyến hàng hải chiến lược này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh, Washington không cần dầu từ Trung Đông, song vẫn hiện diện trong khu vực để hỗ trợ các đồng minh.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump thừa nhận những khó khăn kinh tế mà nhiều người dân Mỹ đang phải gánh chịu khi giá xăng tăng hơn 25% so với trước khi xung đột bắt đầu. Tuy nhiên, ông cho rằng việc tăng giá nhiên liệu chỉ là tạm thời. Ông cũng trấn an người dân rằng Mỹ có nhiều nguồn dự trữ nhiên liệu nhờ chính sách thúc đẩy sản xuất nội địa.

★ Ngày 2/4, cập nhật tình hình công dân Việt Nam tại khu vực Trung Đông hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết:

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các nước khu vực lân cận đã rà soát, tổng hợp nguyện vọng của công dân Việt Nam ở sở tại và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan sẵn sàng triển khai các phương án hỗ trợ phù hợp.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực Trung Đông tiếp tục duy trì các đường dây nóng, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ công dân về nước hoặc đi đến nước thứ ba an toàn. Cho đến nay, các cơ quan đại diện Việt Nam đã hỗ trợ 556 công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại Trung Đông. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở khu vực tiếp tục theo dõi tình hình, duy trì liên hệ chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại sẵn sàng các kịch bản để kịp thời bảo hộ công dân, sơ tán công dân trong trường hợp khẩn cấp.

Công dân Việt Nam tại Iran, Israel và các nước lân cận cần tiếp tục theo dõi thông tin của chính quyền sở tại, cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực. Trong trường hợp khẩn cấp hay gặp khó khăn, công dân Việt Nam có thể liên lạc ngay với các đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran, Israel và các khu vực lân cận, hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao để được hỗ trợ khẩn cấp”.

