Mỹ, Iran dự kiến sớm tiến hành vòng đàm phán thứ ba

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trang Arab News dẫn thông tin từ Đài truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) cho biết, vòng thứ ba giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Pakistan dự kiến có thể diễn ra vào tối 11/4 hoặc 12/4 (giờ địa phương).

Quang cảnh bên ngoài khách Serena ở Islamabad, Pakistan, nơi diễn ra vòng đối thoại trực tiếp Mỹ - Iran ngày 11/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Trước đó, hai bên đã tiến hành hai vòng đàm phán. Trong đó, vòng đầu tiên diễn ra gián tiếp thông qua trung gian hòa giải Pakistan. Vòng thứ hai diễn ra trực tiếp giữa hai bên, có sự tham gia của phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông, ông Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi.

Trước đó, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đưa tin, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại thủ đô Islamabad của Pakistan ngày 11/4 đang rơi vào thế bế tắc, chủ yếu do bất đồng liên quan đến eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược chiếm khoảng 20% lưu lượng dầu mỏ toàn cầu.

Các cuộc thương lượng kéo dài nhiều giờ và dự kiến tiếp tục xuyên đêm, song chưa đạt được bước đột phá rõ rệt. Nhà Trắng xác nhận hai bên tiến hành đối thoại trực tiếp – một diễn biến hiếm hoi ở cấp cao giữa Mỹ và Iran – trong khi phía Iran cho biết, các chuyên gia hai bên đã chuyển sang trao đổi văn bản sau vòng tiếp xúc trực tiếp đầu tiên.

Một nguồn tin từ Pakistan cho biết, không khí đàm phán có nhiều biến động, với lập trường hai bên thay đổi liên tục trong quá trình thảo luận. Bất đồng lớn nhất hiện nay tập trung vào vấn đề eo biển Hormuz, khi Iran muốn duy trì ảnh hưởng đối với tuyến hàng hải này, trong khi Mỹ yêu cầu mở lại hoàn toàn cho vận tải quốc tế.

Ngoài ra, Iran còn yêu cầu đưa vấn đề Liban vào khuôn khổ thỏa thuận, song phía Mỹ chưa chấp nhận điều kiện này. Tehran cũng đưa ra một số “lằn ranh đỏ”, bao gồm yêu cầu bồi thường thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel, giải phóng tài sản bị phong tỏa, cũng như chấm dứt các hoạt động quân sự liên quan đến các lực lượng đồng minh trong khu vực. Về phía Mỹ, đề xuất đàm phán tập trung vào việc hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 cho biết, ông không bận tâm đến kết quả của các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tại Pakistan, khẳng định Mỹ đã giành thế thượng phong trong cuộc chiến.

Tổng thống Trump cũng nhắc lại tuyên bố của quân đội rằng các tàu chiến của Hải quân Mỹ cùng ngày đã đi qua eo biển Hormuz - cửa ngõ quan trọng dẫn vào Vùng Vịnh – để bắt đầu rà phá thủy lôi của Iran.

Phía Iran đã phủ nhận thông tin này. Theo truyền hình nhà nước Iran (IRIB) ngày 12/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng nước này (IRGC) đã đe dọa xử lý “nặng tay” với bất kỳ tàu quân sự nào đi qua Eo biển Hormuz. Lời đe dọa này được đưa ra sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, hai tàu chiến của Hải quân đã đi qua tuyến đường thủy chiến lược này để rà phá thủy lôi do Tehran rải. Cơ quan này nói thêm rằng việc đi qua eo biển sẽ chỉ được “cấp phép cho các tàu dân sự dưới những điều kiện cụ thể”.

Theo baotintuc.vn