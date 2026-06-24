Mỹ tạm đình chỉ trừng phạt Iran

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã tạm thời ngừng áp dụng lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran trong vòng 60 ngày, đến ngày 21/8 tới.

Khu nghỉ dưỡng Burgenstock ở Thụy Sĩ, nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ảnh: Tân Hoa Xã

Việc miễn trừ lệnh trừng phạt cho phép Tehran bán dầu thô và các sản phẩm liên quan, đồng thời nhận thanh toán cho các giao dịch này.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cũng thông báo, Tehran đã đạt được thỏa thuận về miễn trừ trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải phóng một phần tài sản bị đóng băng ở nước ngoài và khởi động kế hoạch tái thiết, phát triển đất nước.

Quyết định nêu trên được đưa ra sau các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, các cuộc đàm phán đặt nền tảng tốt cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Các bên đã trao đổi về việc đưa thanh sát viên hạt nhân trở lại Iran, xử lý tài sản bị đóng băng ở nước ngoài và duy trì cơ chế ngừng bắn tại các điểm nóng trong khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ đồng thời nhấn mạnh, bất kỳ khoản tài sản bị phong tỏa nào của Iran nếu được giải tỏa trong tương lai đều sẽ được quản lý một cách chặt chẽ và sử dụng cho các mục đích dân sự.

Về phía mình, Tehran đưa ra những tuyên bố thận trọng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, nước này chưa thảo luận chi tiết về vấn đề hạt nhân.

Liên quan thông tin về việc Iran cam kết cho phép thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại nước này làm việc, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào liên quan vấn đề hợp tác với IAEA.

Theo nhandan.vn