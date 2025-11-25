Quốc tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Myanmar quyết tâm xóa sổ các mạng lưới lừa đảo và cờ bạc trực tuyến

Chính phủ Myanmar đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến, với trọng tâm là đập tan “thủ phủ” lừa đảo Shwe Kokko và phá hủy hơn 600 công trình tại khu phức hợp lừa đảo KK Park.

Truyền thông Nhà nước Myanmar mới đây cho biết, lực lượng chức năng ngày hôm qua tiếp tục đột kích và kiểm tra 10 tòa nhà tại “thủ phủ” lừa đảo Shwe Kokko. Theo đó, giới chức đã phát hiện và thu giữ nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động phạm pháp, đồng thời, bắt giữ hơn 100 người nước ngoài từng tham gia hoạt động lừa đảo đang lẩn trốn tại khu vực lân cận.

Myanmar quyết tâm xóa sổ các mạng lưới lừa đảo và cờ bạc trực tuyến

Lực lượng chức năng Myanmar bắt giữ hơn 100 người nước ngoài tại Shwe Kokko hôm 24/11.Ảnh: Truyền thông nhà nước Myanmar

Lực lượng chức năng Myanmar cho biết, chiến dịch tại Shwe Kokko tiến hành từ ngày 18/11 đến nay, đã bắt giữ hơn 1.800 người nước ngoài và thu giữ hơn 3.000 máy tính, 20.000 thiết bị di động và 100 thiết bị internet vệ tinh Starlink.

Các thiết bị này từng được sử dụng cho hoạt động phạm pháp và sẽ bị tiêu hủy theo quy định pháp luật. Chính phủ Myanmar xem chiến dịch tại Shwe Kokko là “trận chiến cuối cùng” nhằm triệt phá toàn bộ mạng lưới lừa đảo tại khu vực. Trong quá trình này, nhiều nghi phạm đã tìm cách bỏ trốn và vượt biên trái phép sang Thái Lan, song đều bị lực lượng an ninh biên giới của Thái Lan bắt giữ, xử lý.

Song song với đó, chính phủ Myanmar đang tăng cường lực lượng, phương tiện đến khu phức hợp lừa đảo KK Park nhằm đẩy nhanh quá trình phá dỡ các công trình từng là “hang ổ” của các mạng lưới lừa đảo. Giới chức Myanmar cho biết, riêng trong ngày 24/11, thêm 11 tòa nhà đã bị phá dỡ, nâng tổng số công trình bị phá hủy hoàn toàn lên 228 trên tổng số 635 công trình.

Truyền thông Nhà nước Myanmar cho biết thêm, từ ngày 30/1 đến 24/11/2025, lực lượng chức năng Myanmar đã bắt giữ, xử lý hơn 12.500 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trong đó hơn 9.500 người đã bị trục xuất. Chính phủ Myanmar khẳng định trấn áp tội phạm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến là trách nhiệm của quốc gia và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt thời gian tới nhằm loại bỏ triệt để loại hình tội phạm này.

Nguồn vov.vn


Nguồn vov.vn

 Từ khóa: Lừa đảo Myanmar Cờ bạc Công trình Chính phủ chiến dịch truy quét tội phạm Lực lượng chức năng Người nước ngoài trực Bắt giữ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị toàn cầu về kiểm soát thuốc lá

Hội nghị toàn cầu về kiểm soát thuốc lá
2025-11-23 14:12:00

Hội nghị lần thứ 11 (COP11) các Bên tham gia Công ước Khung của Tổ chức Y tế Thế giới về Kiểm soát Thuốc lá (WHO FCTC) đã bế mạc tại Geneva, Thụy Sĩ, sau 6 ngày làm việc với...

Israel không kích đẫm máu vào Gaza

Israel không kích đẫm máu vào Gaza
2025-11-23 06:41:00

Nguy cơ lệnh ngừng bắn Gaza đổ vỡ tiếp tục gia tăng, trong bối quân đội Israel phát động thêm nhiều cuộc tấn công đẫm máu vào vùng đất này với cáo buộc Phong trào Hamas vi phạm...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long