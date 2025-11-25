Myanmar quyết tâm xóa sổ các mạng lưới lừa đảo và cờ bạc trực tuyến

Chính phủ Myanmar đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến, với trọng tâm là đập tan “thủ phủ” lừa đảo Shwe Kokko và phá hủy hơn 600 công trình tại khu phức hợp lừa đảo KK Park.

Truyền thông Nhà nước Myanmar mới đây cho biết, lực lượng chức năng ngày hôm qua tiếp tục đột kích và kiểm tra 10 tòa nhà tại “thủ phủ” lừa đảo Shwe Kokko. Theo đó, giới chức đã phát hiện và thu giữ nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động phạm pháp, đồng thời, bắt giữ hơn 100 người nước ngoài từng tham gia hoạt động lừa đảo đang lẩn trốn tại khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng Myanmar bắt giữ hơn 100 người nước ngoài tại Shwe Kokko hôm 24/11.Ảnh: Truyền thông nhà nước Myanmar

Lực lượng chức năng Myanmar cho biết, chiến dịch tại Shwe Kokko tiến hành từ ngày 18/11 đến nay, đã bắt giữ hơn 1.800 người nước ngoài và thu giữ hơn 3.000 máy tính, 20.000 thiết bị di động và 100 thiết bị internet vệ tinh Starlink.

Các thiết bị này từng được sử dụng cho hoạt động phạm pháp và sẽ bị tiêu hủy theo quy định pháp luật. Chính phủ Myanmar xem chiến dịch tại Shwe Kokko là “trận chiến cuối cùng” nhằm triệt phá toàn bộ mạng lưới lừa đảo tại khu vực. Trong quá trình này, nhiều nghi phạm đã tìm cách bỏ trốn và vượt biên trái phép sang Thái Lan, song đều bị lực lượng an ninh biên giới của Thái Lan bắt giữ, xử lý.

Song song với đó, chính phủ Myanmar đang tăng cường lực lượng, phương tiện đến khu phức hợp lừa đảo KK Park nhằm đẩy nhanh quá trình phá dỡ các công trình từng là “hang ổ” của các mạng lưới lừa đảo. Giới chức Myanmar cho biết, riêng trong ngày 24/11, thêm 11 tòa nhà đã bị phá dỡ, nâng tổng số công trình bị phá hủy hoàn toàn lên 228 trên tổng số 635 công trình.

Truyền thông Nhà nước Myanmar cho biết thêm, từ ngày 30/1 đến 24/11/2025, lực lượng chức năng Myanmar đã bắt giữ, xử lý hơn 12.500 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trong đó hơn 9.500 người đã bị trục xuất. Chính phủ Myanmar khẳng định trấn áp tội phạm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến là trách nhiệm của quốc gia và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt thời gian tới nhằm loại bỏ triệt để loại hình tội phạm này.

