Myanmar quyết tâm xóa sổ các mạng lưới lừa đảo và cờ bạc trực tuyến

{title}
{publish}
{head}
Chính phủ Myanmar đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truy quét tội phạm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến, với trọng tâm là đập tan “thủ phủ” lừa đảo Shwe Kokko và phá hủy hơn 600 công trình tại khu phức hợp lừa đảo KK Park.
Truyền thông Nhà nước Myanmar mới đây cho biết, lực lượng chức năng ngày hôm qua tiếp tục đột kích và kiểm tra 10 tòa nhà tại “thủ phủ” lừa đảo Shwe Kokko. Theo đó, giới chức đã phát hiện và thu giữ nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động phạm pháp, đồng thời, bắt giữ hơn 100 người nước ngoài từng tham gia hoạt động lừa đảo đang lẩn trốn tại khu vực lân cận.
Lực lượng chức năng Myanmar bắt giữ hơn 100 người nước ngoài tại Shwe Kokko hôm 24/11.Ảnh: Truyền thông nhà nước Myanmar
Lực lượng chức năng Myanmar cho biết, chiến dịch tại Shwe Kokko tiến hành từ ngày 18/11 đến nay, đã bắt giữ hơn 1.800 người nước ngoài và thu giữ hơn 3.000 máy tính, 20.000 thiết bị di động và 100 thiết bị internet vệ tinh Starlink.
Các thiết bị này từng được sử dụng cho hoạt động phạm pháp và sẽ bị tiêu hủy theo quy định pháp luật. Chính phủ Myanmar xem chiến dịch tại Shwe Kokko là “trận chiến cuối cùng” nhằm triệt phá toàn bộ mạng lưới lừa đảo tại khu vực. Trong quá trình này, nhiều nghi phạm đã tìm cách bỏ trốn và vượt biên trái phép sang Thái Lan, song đều bị lực lượng an ninh biên giới của Thái Lan bắt giữ, xử lý.
Song song với đó, chính phủ Myanmar đang tăng cường lực lượng, phương tiện đến khu phức hợp lừa đảo KK Park nhằm đẩy nhanh quá trình phá dỡ các công trình từng là “hang ổ” của các mạng lưới lừa đảo. Giới chức Myanmar cho biết, riêng trong ngày 24/11, thêm 11 tòa nhà đã bị phá dỡ, nâng tổng số công trình bị phá hủy hoàn toàn lên 228 trên tổng số 635 công trình.
Truyền thông Nhà nước Myanmar cho biết thêm, từ ngày 30/1 đến 24/11/2025, lực lượng chức năng Myanmar đã bắt giữ, xử lý hơn 12.500 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, trong đó hơn 9.500 người đã bị trục xuất. Chính phủ Myanmar khẳng định trấn áp tội phạm lừa đảo và cờ bạc trực tuyến là trách nhiệm của quốc gia và sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt thời gian tới nhằm loại bỏ triệt để loại hình tội phạm này.
Nguồn vov.vn
Thủ đô Jakarta của Indonesia đã vượt qua Tokyo để trở thành siêu đô thị đông dân nhất thế giới, với dân số lên tới 42 triệu người.
Đây là một phần trong nỗ lực tái vũ trang “Lục địa già” sau những lo ngại về an ninh của châu lục kể từ xảy ra cuộc xung đột tại Ukraine hồi năm 2022.
Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời của nhà lãnh đạo Trung Quốc đi thăm Bắc Kinh vào tháng 4/2026, và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đến thăm Mỹ vào cuối năm sau.
Tàu INS Mahe - thuộc lớp Mahe - mang lại khả năng phòng thủ ven bờ, dù phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở vùng nước nông, trong khi vẫn là một phần trong sáng kiến “Ấn Độ tự cường.”
Các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã có cuộc gặp với các quan chức cấp cao Ukraine tại Geneva, Thuỵ Sỹ để bàn về kế hoạch hoà bình 28 điểm trong bối cảnh thời hạn chót mà Tổng...
Hội nghị lần thứ 11 (COP11) các Bên tham gia Công ước Khung của Tổ chức Y tế Thế giới về Kiểm soát Thuốc lá (WHO FCTC) đã bế mạc tại Geneva, Thụy Sĩ, sau 6 ngày làm việc với...
Nguy cơ lệnh ngừng bắn Gaza đổ vỡ tiếp tục gia tăng, trong bối quân đội Israel phát động thêm nhiều cuộc tấn công đẫm máu vào vùng đất này với cáo buộc Phong trào Hamas vi phạm...