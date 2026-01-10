Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc - Cầu nối thị trường lao động

Trong bối cảnh kinh tế năm 2025 tiếp tục biến động và quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc vẫn khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy của người lao động, chủ động triển khai các giải pháp linh hoạt, sáng tạo, góp phần kết nối hiệu quả cung - cầu lao động, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phiên giao dịch việc làm lưu động do Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, thu hút đông đảo người lao động và học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu, kết nối cơ hội việc làm.

Đổi mới cách làm để kết nối hiệu quả thị trường lao động

Xác định tư vấn, giới thiệu việc làm là nhiệm vụ cốt lõi, năm 2025 Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo ra những nhịp cầu bền vững giữa người lao động và doanh nghiệp.

Trong năm, Trung tâm thực hiện hơn 21.600 lượt tư vấn về chính sách lao động, việc làm trong nước, xuất khẩu lao động và học nghề; gần 5.000 lượt người được giới thiệu việc làm thành công. Đặc biệt, 1.865 lao động được cung ứng cho doanh nghiệp trong nước, vượt 267% kế hoạch, cho thấy khả năng nắm bắt sát nhu cầu và kết nối chính xác của đơn vị.

Để đạt được kết quả này, Trung tâm chủ động đổi mới phương thức hoạt động. Về công nghệ, đơn vị từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ tư vấn và xây dựng nội dung tuyển dụng. Về mạng lưới, hệ thống cộng tác viên được thiết lập tại 100% thôn, tổ dân phố, giúp thông tin tuyển dụng đến nhanh và đúng đối tượng.

Theo ông Phùng Anh Tuấn – Trưởng phòng Thông tin, tư vấn và giới thiệu việc làm, điểm khác biệt trong cách làm của Trung tâm là phương châm: “Tư vấn để người lao động sớm quay lại thị trường việc làm, không chờ hưởng hết trợ cấp thất nghiệp”. Cách tiếp cận chủ động này giúp người lao động rút ngắn thời gian gián đoạn việc làm, sớm ổn định thu nhập.

Song song với đó, Trung tâm tăng cường liên kết với các cơ sở đào tạo nghề, tổ chức các lớp bổ túc kỹ năng như tin học, sửa chữa điện tử, điện lạnh, làm đẹp cho gần 200 lao động, đáp ứng sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Năm 2025, Trung tâm tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm (cố định, lưu động và trực tuyến), thu hút 100 doanh nghiệp, với nhu cầu tuyển dụng gần 20.000 lao động.

Đáng chú ý, mô hình sàn giao dịch việc làm lưu động tiếp tục phát huy hiệu quả với 9 phiên được tổ chức tại các địa phương, phối hợp cùng khoảng 25 doanh nghiệp, chủ yếu trong lĩnh vực điện tử - công nghiệp phụ trợ, đưa cơ hội việc làm đến gần hơn với người lao động khu vực nông thôn.

Mở rộng cơ hội từ thị trường lao động quốc tế

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc tư vấn, hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp cho chị Yến và chị Minh, giúp người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động.

Xuất khẩu lao động tiếp tục là hướng đi quan trọng được Trung tâm chú trọng. Năm 2025, Trung tâm đã hỗ trợ 107 công dân xuất cảnh đi làm việc và học tập tại các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Đức.

Trong đó, Hàn Quốc đang trở thành thị trường tiềm năng nhờ nhu cầu nhân lực lớn, thu nhập ổn định (1.500 - 2.000 USD/tháng) và điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện. Anh Trần Xuân Trường, xã Tam Đảo cho biết: Sau khi được Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, anh đã đăng ký đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử với mong muốn có thu nhập ổn định, vừa học hỏi tác.

Đối với lao động thất nghiệp, Trung tâm thực hiện hỗ trợ toàn diện, từ giải quyết chế độ đến tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề. Năm qua, Trung tâm tiếp nhận 8.682 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp; thực hiện hơn 35.700 lượt tư vấn, giới thiệu việc làm cho nhóm đối tượng này. Đặc biệt, 161 lao động được hỗ trợ học nghề, vượt 107% kế hoạch.

Câu chuyện của chị Vũ Thị Yến (xã Hội Thịnh, từng làm công nhân 6 năm) và chị Nguyễn Thị Minh Phương (phường Xuân Hòa, có 12 năm tham gia bảo hiểm xã hội) là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chính sách hỗ trợ. Sau khi nhận trợ cấp thất nghiệp từ 2-9 triệu đồng/tháng, các chị được Trung tâm tư vấn, định hướng kịp thời và sớm quay trở lại thị trường lao động.

Chia sẻ về quyết định đi làm trở lại, chị Phương cho biết; Do con còn nhỏ nên từng nghỉ việc để ổn định gia đình, song trước những khó khăn kinh tế, chị đã sớm quay lại làm việc nhằm có thu nhập ổn định.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc cho biết, thời gian tới Trung tâm tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lấy người lao động làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường liên kết với doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo nghề. Năm 2026, Trung tâm đặt mục tiêu tư vấn việc làm cho khoảng 22.000 lượt người, giới thiệu việc làm cho 5.000 lao động, tổ chức 15 phiên giao dịch việc làm và 15 hội nghị tuyên truyền, tư vấn chính sách.

Nhìn lại năm 2025, những kết quả đạt khẳng định Trung tâm Dịch vụ việc làm Vĩnh Phúc ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy. Với định hướng đúng đắn và những bước đi cụ thể, Trung tâm đang từng bước chắp cánh cho khát vọng việc làm bền vững của người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài của tỉnh.

Nguyễn Toàn