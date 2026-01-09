Châu Âu chật vật trong băng tuyết, ít nhất 8 người thiệt mạng

Tại nhiều khu vực của châu Âu, thời tiết băng giá và tuyết rơi dày đặc đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của cuộc sống, từ suy giảm đột ngột lượng máu dự trữ phục vụ công tác điều trị tại bệnh viện, hủy bỏ một loạt chuyến bay đến tình trạng đóng cửa trường học, mất điện và nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tăng cao.

Khung cảnh tại Brussels ngày 7/1. Ảnh: TTXVN

Hội Chữ thập đỏ Bỉ cho biết tình hình tuyết rơi trong những ngày qua đã làm đình trệ hoạt động hiến máu, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn máu dự trữ phục vụ công tác điều trị tại các bệnh viện.

Tính đến đầu tuần qua, nguồn dự trữ máu vẫn nằm trong ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, đợt tuyết rơi kèm theo thời tiết giá lạnh đã khiến tình hình nhanh chóng thay đổi. Điều kiện giao thông gặp nhiều khó khăn, xe buýt và phương tiện cá nhân di chuyển hạn chế, cùng với nhiệt độ giảm sâu đã khiến nhiều người đăng ký hiến máu phải hủy hoặc hoãn lịch hẹn.

Theo ông Thomas Paulus, người phát ngôn của dịch vụ truyền máu thuộc Hội Chữ thập Đỏ Bỉ, trong 3 ngày đầu tuần, số lượng người đến hiến máu đã giảm khoảng 30 đến 40% so với nhu cầu thông thường. Trong khi mỗi tuần cần khoảng 2.600 đến 2.700 đơn vị máu để đáp ứng yêu cầu của các bệnh viện, thì trong tuần này, lượng máu dự kiến sẽ thiếu hụt từ 700 đến 800 đơn vị. Đáng chú ý, một số nhóm máu hiện đang ở mức cực kỳ thấp, đặc biệt là nhóm O-.

Cũng tại Tây Âu, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động hàng không. Theo đó, ngày 8/1, chi nhánh tại Hà Lan của Tập đoàn hàng không Air France KLM thông báo hủy 80 chuyến bay đến và đi từ sân bay Amsterdam Schiphol trong ngày 9/1 do tuyết rơi trở lại.

Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 2 đến 6/1, điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa Đông đã buộc hãng hủy bỏ hàng trăm chuyến bay mỗi ngày. Dự báo, tuyết sẽ rơi dày từ sáng sớm 9/1 (theo giờ địa phương) tại khu vực miền bắc Hà Lan và sau đó mở rộng tới Amsterdam buổi tối cùng ngày.

Một tuyến tàu điện ở Brussels bị đình trệ do băng tuyết ngày 7/1. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, do tác động của cơn bão Goretti đổ bộ ngày 8/1, cơ quan khí tượng của nhiều nước châu Âu đã phải phát đi hàng loạt cảnh báo thời tiết nguy hiểm. Cảnh báo tuyết màu cam đã được ban hành tại xứ Wales, miền trung và một số khu vực miền bắc nước Anh, với lượng tuyết dự báo có thể lên tới 30cm tại một số nơi. Công ty Đường sắt quốc gia Anh cho biết, dịch vụ tàu hỏa sẽ bị ảnh hưởng trong hai ngày tới và khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại.

Tại Pháp, các hoạt động ứng phó với bão Goretti và thời tiết khắc nghiệt cũng đang diễn ra khẩn trương. Theo dự báo, bão sẽ gây ra những cơn gió giật lên tới 160km/giờ tại tỉnh Manche ở phía bắc nước này. Toàn bộ trường học trong khu vực này sẽ đóng cửa vào ngày 9/1, trong khi cảnh báo thời tiết đã được ban hành tại 30 khu vực khác ở tây bắc nước Pháp. Chính quyền tỉnh Manche khuyến nghị người dân chuẩn bị đèn chiếu sáng khẩn cấp và nguồn nước uống dự trữ.

Theo Cơ quan Khí tượng Đức (DWD), lượng tuyết rơi tại nước này có thể đạt tới 15cm tại miền bắc, trong khi miền nam đối mặt nguy cơ băng giá. Chuyên gia khí tượng nhận định nhiệt độ cuối tuần này có thể giảm sâu xuống mức âm 20 độ C tại một số khu vực của Đức.

Nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hamburg và Bremen, đã thông báo đóng cửa trường học vào ngày 9/1. Tại Hamburg, tình trạng chậm chuyến và hủy chuyến đã được ghi nhận từ ngày 8/1. Dù đã huy động hơn 14.000 nhân viên để dọn tuyết trên đường ray và sân ga, công ty đường sắt quốc gia Deutsche Bahn cảnh báo lịch trình tàu sẽ bị chậm trễ nghiêm trọng trong những ngày tới.

Tình trạng tuyết rơi dày, bão tuyết và giá rét cực đoan cũng khiến Cơ quan Khí tượng Quốc gia Romania (ANM) ngày 8/1 ban hành một loạt cảnh báo màu vàng và cam với nhiều khu vực. Theo đó, cảnh báo màu cam về gió mạnh áp dụng với các tỉnh phía nam gồm Mehedinti, Dolj, Olt và Teleorman, với dự báo sức gió giật từ 70 đến 90km/giờ.

Cảnh báo màu cam về bão tuyết cũng được áp dụng cho dãy Carpath phía nam và phía đông nam, ở độ cao hơn 1.700m, nơi sức gió có thể vượt 85 đến 120km/giờ, tuyết rơi dày đặc khiến tầm nhìn giảm xuống dưới 50m.

Phần lớn lãnh thổ Romania, bao gồm thủ đô Bucharest và 20 tỉnh khác, được đặt trong tình trạng cảnh báo màu vàng do tuyết rơi dày đặc và gió tăng cường. Đồng thời, ANM cũng ban hành cảnh báo màu vàng về rét đậm, với nhiệt độ thấp nhất từ âm 15 đến âm 10 độ C tại các vùng Banat, Crisana, Maramures, Transylvania và khu vực miền núi.

ANM phân loại cảnh báo thời tiết theo 3 cấp độ: vàng, cam và đỏ, tương ứng với mức độ rủi ro từ tiềm ẩn đến cực kỳ nguy hiểm.

Thời tiết khắc nghiệt đã buộc nhiều địa phương tại Romania phải đóng cửa trường học hoặc chuyển sang hình thức học trực tuyến, trong đó có các tỉnh Iasi, Hunedoara, Deva và Bistrita-Nasaud. Tại Hunedoara, chính quyền địa phương tạm dừng các lớp học trực tiếp trong hai ngày 9 và 10/1, hệ thống giao thông công cộng địa phương cũng bị đình trệ.

Nhiều quốc gia Tây Balkan cũng hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của tuyết rơi và thời tiết mùa Đông cực đoan, khiến hệ thống đường bộ, đường sắt bị gián đoạn, tình trạng mất điện và gián đoạn nguồn nước sinh hoạt cũng diễn ra. Theo Bộ Quốc phòng Albania, các đội cứu hộ đã sử dụng thuyền để giải cứu người dân bị mắc kẹt trong các ngôi nhà ngập nước tại khu vực quanh các thị trấn Fier và Vlora, sau khi mực nước sông Viosa dâng lên hơn 9m.

Thủ đô Zagreb của Croatia, ghi nhận nhiệt độ âm 14 độ C vào sáng 8/1. Ngoài ra, các nhà khí tượng dự báo một đợt không khí lạnh mới sẽ xuất hiện vào ngày 11/1 tới đây, với mức nhiệt giảm sâu hơn nữa.

Tình trạng thời tiết cực đoan trên khắp châu Âu đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng. Tại Albania, cảnh sát thành phố Durres ngày 8/1 đã tìm thấy thi thể 1 người đàn ông bị cuốn trôi trong dòng nước lũ sau nhiều ngày mưa lớn và tuyết rơi dày trên khắp khu vực Balkan.

Nguồn nhandan.vn