Nàng Cúc sâu lắng hương chè

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết về người con gái Mường mang giống lúa quý về cứu dân bản, chè Nàng Cúc không chỉ chinh phục người tiêu dùng bằng hương vị tự nhiên, chất lượng an toàn mà còn mang theo niềm tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương...

Thương hiệu Chè an toàn Mường Cúc do gia đình chị Đỗ Thị Thu Phượng tạo dựng đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao.

Thương hiệu từ huyền thoại

Người Mường Thu Cúc vẫn lưu truyền câu chuyện về Nàng Cúc với niềm thành kính và tự hào. Qua lời kể của các bậc cao niên, hình ảnh người con gái Mường giàu lòng nhân ái, dũng cảm vượt núi băng rừng tìm giống lúa quý cứu dân bản đã trở thành một phần ký ức văn hóa của cộng đồng. Trân trọng thành quả mà Nàng Cúc đã đánh đổi bằng cả tính mạng, dân bản nâng niu, chia nhau những hạt giống quý để gieo trồng. Từ đó, mùa màng dần tươi tốt, cuộc sống ngày càng no đủ. Để tưởng nhớ công lao của người con gái đã đem giống lúa về cứu dân bản, người Mường lập miếu thờ nàng dưới chân núi, gần cửa Mường. Nàng Cúc trở thành hình tượng được cộng đồng tôn kính, gửi gắm niềm tin về sự che chở, phù hộ cho mùa màng và cuộc sống bình yên, no ấm.

Chọn tên Nàng Cúc đặt cho sản phẩm chè xanh, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Mường Cúc gửi gắm vào đó niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương. Không đơn thuần là cách tạo dựng tên gọi khác biệt, việc gắn thương hiệu nông sản với một huyền thoại dân gian còn thể hiện mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống đồng hành cùng phát triển kinh tế, để mỗi sản phẩm làm ra đều mang theo câu chuyện riêng của vùng đất và con người Thu Cúc.

Với địa hình đồi núi rộng lớn, điều kiện tự nhiên thuận lợi, Thu Cúc có nhiều lợi thế phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp. Trong đó, cây chè từ lâu đã trở thành cây trồng chủ lực, gắn bó với đời sống của nhiều hộ dân. Toàn xã có gần 140ha chè, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Các giống chè lai có năng suất, chất lượng cao dần được đưa vào trồng thay thế giống cũ; quy trình chăm sóc, thu hái được quan tâm, hướng đến sản phẩm đảm bảo an toàn, nâng cao giá trị.

Dù vậy, phần lớn sản lượng chè vẫn được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô, chưa qua chế biến sâu, chưa có nhiều sản phẩm mang thương hiệu riêng. Giá trị kinh tế vì thế chưa tương xứng với tiềm năng. Bài toán đặt ra đối với người trồng chè ở Thu Cúc là phải thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng chất lượng, xây dựng thương hiệu để nâng cao giá trị trên cùng một diện tích canh tác.

Nguyên liệu chế biến Chè an toàn Mường Cúc được hái tay, đảm bảo “1 tôm, 2 lá”.

Chất lượng tạo nền tảng

Về làm dâu ở Thu Cúc, sau nhiều năm làm giáo viên hợp đồng, năm 2018, chị Đỗ Thị Thu Phượng (sinh năm 1988) quyết định cùng chồng chuyển hướng sang sản xuất, chế biến chè xanh. Khởi đầu từ 0,6ha chè do ông bà để lại, chị lựa chọn giống chè mới trồng thay thế, áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng VietGAP, thu hái bằng tay và chế biến theo phương pháp thủ công. Những mẻ chè đầu tiên có chất lượng vượt trội so với sản phẩm chè khô thông thường trên thị trường đã tiếp thêm động lực để chị đầu tư nhà xưởng, mở rộng sản xuất, đồng thời vận động các hộ dân trong khu vực tuân thủ quy trình chăm sóc an toàn, cung cấp nguyên liệu cho cơ sở chế biến.

Theo chị Phượng, yếu tố làm nên sự khác biệt của chè Nàng Cúc chính là chất lượng nguyên liệu và sự cẩn trọng trong từng công đoạn chế biến. Dù chi phí thuê nhân công hái chè bằng tay lên tới 12.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với thu hái bằng máy, chị vẫn kiên trì duy trì phương thức truyền thống. Chè nguyên liệu được hái đúng tiêu chuẩn “1 tôm, 2 lá”, bảo đảm độ đồng đều, giữ được hương vị tự nhiên và chất lượng thành phẩm.

Sự cầu kỳ ấy khiến chi phí sản xuất tăng, trong khi sản lượng chưa lớn. Mỗi năm, vào thời kỳ cao điểm, xưởng chế biến cũng chỉ đạt khoảng 7 - 8 tạ chè thành phẩm. Giá bán hiện khoảng 250.000 đồng/kg. Với quy mô còn khiêm tốn, hiệu quả kinh tế chưa thực sự nổi bật, nhưng theo chị Phượng, điều quan trọng là từng bước tạo dựng được uy tín, để người tiêu dùng nhớ đến chè Nàng Cúc bằng chất lượng và hương vị riêng.

Nỗ lực đó đã được ghi nhận khi năm 2023, sản phẩm Chè an toàn Nàng Cúc được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây không chỉ là niềm vui của gia đình chị Phượng và HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Mường Cúc mà còn là dấu mốc cho hướng đi mới trong phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương.

Ông Trần Khắc Thăng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: “Không đơn thuần là nông sản hàng hóa có giá trị kinh tế, Chè an toàn Nàng Cúc còn là minh chứng cho việc hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế - xã hội dựa trên tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, mở hướng giúp người dân nâng cao thu nhập. Đây cũng là một trong những sản phẩm được xã định hướng gắn với phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt là Tết Doi (Tết Xuống đồng) của đồng bào Mường, đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia...”.

Định hướng này mở ra dư địa phát triển mới cho chè Nàng Cúc. Bởi Thu Cúc không chỉ có lợi thế về vùng nguyên liệu mà còn sở hữu những giá trị văn hóa đặc sắc, trong đó có truyền thuyết Nàng Cúc và Tết Doi. Nếu được khai thác hợp lý, câu chuyện văn hóa có thể trở thành điểm nhấn trong quảng bá sản phẩm, tạo sự khác biệt cho chè Nàng Cúc trên thị trường. Du khách đến với Thu Cúc có thể tìm hiểu đời sống, phong tục của người Mường, trải nghiệm không gian văn hóa bản địa và thưởng thức sản phẩm chè mang tên vùng đất mình đặt chân đến. Và như thế, hương chè Nàng Cúc không chỉ đọng lại trong vị giác mà còn lan tỏa câu chuyện về một vùng đất giàu bản sắc, nơi truyền thống văn hóa trở thành nguồn lực phát triển.

Cẩm Ninh