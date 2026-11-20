Tây Thiên bảo tồn di sản

Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên là biểu tượng thiêng liêng, nơi hội tụ và giao thoa giữa văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu truyền thống. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trùng tu, tôn tạo di tích, siết chặt an ninh đến hiện đại hóa hạ tầng, Tây Thiên hôm nay không chỉ giữ gìn trọn vẹn những giá trị cốt lõi mà đang vươn mình trở thành điểm sáng về du lịch sinh thái - tâm linh văn minh, an toàn và phát triển bền vững.

Khu di tích danh thắng Tây Thiên nằm uy nghi trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, xã Đại Đình, biểu tượng giao thoa giữa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu.

Lễ hội Tây Thiên (15-17/2 âm lịch) được tổ chức trang trọng nhằm tưởng nhớ công đức Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu.

Đền Thỏng (đền Trình) dưới chân núi Thạch Bàn - điểm dừng chân hành lễ đầu tiên của du khách đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên.

Du khách di chuyển bằng xe điện đến khu vực nhà ga cáp treo.

Hệ thống xe điện tại Khu danh thắng Tây Thiên hỗ trợ du khách di chuyển qua các tuyến đường quanh co và kết nối đến khu vực ga cáp treo.

Thay vì phải đi bộ 2 - 3 tiếng, giờ đây du khách chỉ mất khoảng 20 phút để lên tới đền Thượng bằng cáp treo.

Từ cabin cáp treo, du khách có thể thu trọn vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tam Đảo, thực hiện hành trình chạm vào mây ngàn một cách trọn vẹn nhất.

Lối mòn ven núi, bậc đá rêu phong dưới tán cổ thụ tỏa bóng mát tạo nên khung cảnh vừa hoang sơ, vừa thơ mộng.

Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu là điểm nhấn đặc biệt của Khu di tích danh thắng Tây Thiên.

Du khách đến với Khu danh thắng Tây Thiên sẽ được hòa quyện vào không gian tâm linh thanh tịnh.

Bên cạnh giá trị tâm linh linh thiêng, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ chính là sức hút níu chân du khách đến với Khu danh thắng Tây Thiên.

Nhiều hạng mục trọng điểm như Đền Thỏng, Đền Cậu, Đền Cô, Đền Thượng và cụm di tích Tam Tòa Thánh Mẫu đã được trùng tu, tôn tạo.

Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên mang đậm kiến trúc Phật giáo Kim Cương thừa Tây Tạng, điểm nhấn nổi bật giữa Khu danh thắng Tây Thiên.

Với những giá trị lịch sử vốn có, Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên chắc chắn sẽ ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến du lịch tâm linh - sinh thái tầm cỡ, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc trong hành trình hội nhập và phát triển bền vững.

Ngọc Thắng