Sơn Đông - một miền di sản

Bên dòng sông Lô hiền hòa, Sơn Đông hiện lên như một miền quê lưu giữ những trầm tích văn hóa, lịch sử hàng trăm năm. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ kính, những danh nhân gắn liền với lịch sử dân tộc mà còn được biết đến là vùng đất khoa bảng, giàu truyền thống hiếu học. Trải qua bao biến thiên, những giá trị di sản vẫn được người dân nâng niu, gìn giữ, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào và bản sắc văn hóa quê hương.

Nhắc đến Sơn Đông không thể không nhắc tới làng Quan Tử, còn gọi là làng Gốm - một ngôi làng cổ nổi tiếng về truyền thống khoa bảng. Theo các tư liệu lịch sử, làng có 12 vị tiến sĩ Nho học, góp phần làm nên danh tiếng của một vùng đất học.

Trong không gian trầm mặc của ngôi làng, những mái ngói nhuốm màu thời gian, những công trình thờ tự và các phong tục truyền thống như những chứng nhân của lịch sử.

Tiêu biểu cho truyền thống hiếu học nơi đây là đền thờ Đỗ Khắc Chung, vị danh thần thời Trần, người được người dân Quan Tử tôn làm Thành hoàng làng.

Ngôi đền được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1993, là một trong những địa chỉ văn hóa tiêu biểu của Sơn Đông.

Nếu đền thờ Đỗ Khắc Chung là biểu tượng cho truyền thống trọng đạo học thì đền thờ Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn lại là dấu ấn sâu đậm của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và lòng tự hào dân tộc.

Ngày nay, đền thờ Trần Nguyên Hãn không chỉ là nơi Nhân dân tưởng nhớ, tri ân tiền nhân mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trong quần thể di tích tiêu biểu của Sơn Đông, chùa Am cũng là một điểm nhấn đặc sắc, góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa của vùng đất cổ.

Theo tư liệu được lưu giữ tại di tích, chùa Am được khởi dựng năm 1696 và hoàn thành năm 1710. Trải qua hơn ba thế kỷ, ngôi chùa vẫn là một công trình kiến trúc tôn giáo có giá trị, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Chùa được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993.

Điều đáng quý ở Sơn Đông là các di tích không tồn tại tách biệt với đời sống mà luôn gắn bó với con người và sinh hoạt văn hóa của làng quê.

Với những giá trị lịch sử vốn có, Sơn Đông không chỉ mang vẻ đẹp thanh bình của làng quê Bắc Bộ, mà còn là miền đất lưu giữ những giá trị di sản trường tồn cùng thời gian.

Lê Minh