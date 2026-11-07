Phong vị Đất Tổ
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sơn Đông - một miền di sản

Bên dòng sông Lô hiền hòa, Sơn Đông hiện lên như một miền quê lưu giữ những trầm tích văn hóa, lịch sử hàng trăm năm. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc cổ kính, những danh nhân gắn liền với lịch sử dân tộc mà còn được biết đến là vùng đất khoa bảng, giàu truyền thống hiếu học. Trải qua bao biến thiên, những giá trị di sản vẫn được người dân nâng niu, gìn giữ, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng niềm tự hào và bản sắc văn hóa quê hương.

Sơn Đông - một miền di sản

Nhắc đến Sơn Đông không thể không nhắc tới làng Quan Tử, còn gọi là làng Gốm - một ngôi làng cổ nổi tiếng về truyền thống khoa bảng. Theo các tư liệu lịch sử, làng có 12 vị tiến sĩ Nho học, góp phần làm nên danh tiếng của một vùng đất học.

Sơn Đông - một miền di sản

Trong không gian trầm mặc của ngôi làng, những mái ngói nhuốm màu thời gian, những công trình thờ tự và các phong tục truyền thống như những chứng nhân của lịch sử.

Sơn Đông - một miền di sản

Tiêu biểu cho truyền thống hiếu học nơi đây là đền thờ Đỗ Khắc Chung, vị danh thần thời Trần, người được người dân Quan Tử tôn làm Thành hoàng làng.

Sơn Đông - một miền di sản

Ngôi đền được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa quốc gia năm 1993, là một trong những địa chỉ văn hóa tiêu biểu của Sơn Đông.

Sơn Đông - một miền di sản

Nếu đền thờ Đỗ Khắc Chung là biểu tượng cho truyền thống trọng đạo học thì đền thờ Tả Tướng quốc Trần Nguyên Hãn lại là dấu ấn sâu đậm của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và lòng tự hào dân tộc.

Sơn Đông - một miền di sản

Ngày nay, đền thờ Trần Nguyên Hãn không chỉ là nơi Nhân dân tưởng nhớ, tri ân tiền nhân mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Sơn Đông - một miền di sản

Trong quần thể di tích tiêu biểu của Sơn Đông, chùa Am cũng là một điểm nhấn đặc sắc, góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa của vùng đất cổ.

Sơn Đông - một miền di sản

Theo tư liệu được lưu giữ tại di tích, chùa Am được khởi dựng năm 1696 và hoàn thành năm 1710. Trải qua hơn ba thế kỷ, ngôi chùa vẫn là một công trình kiến trúc tôn giáo có giá trị, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của người dân địa phương. Chùa được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1993.

Sơn Đông - một miền di sản

Điều đáng quý ở Sơn Đông là các di tích không tồn tại tách biệt với đời sống mà luôn gắn bó với con người và sinh hoạt văn hóa của làng quê.

Sơn Đông - một miền di sản

Với những giá trị lịch sử vốn có, Sơn Đông không chỉ mang vẻ đẹp thanh bình của làng quê Bắc Bộ, mà còn là miền đất lưu giữ những giá trị di sản trường tồn cùng thời gian.

Lê Minh


Lê Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Sơn Đông Di sản Lịch sử truyền thống hiếu học Hương Sơn công trình kiến trúc văn hóa Nổi tiếng Dòng sông Vùng đất
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hương khoai từ đất nâu

Hương khoai từ đất nâu
2026-11-06 12:58:00

baophutho.vn Cuối thu, khi những triền đồi ven lòng hồ sông Đà bớt rực nắng, người dân thôn Sạn Sộp, Nọt... của xã Tân Mai bắt đầu thu hoạch khoai sọ. Thứ...

Độc đáo thịt chua Hương Cần

Độc đáo thịt chua Hương Cần
2026-11-04 08:52:00

baophutho.vn Giữa ngút ngàn sương gió miền sơn cước, nơi cội nguồn Đất Tổ cất giữ những bí mật của thời gian, có một hương vị mộc mạc của đồng bào Mường, đi...

Thanh Sơn giữ điệu sênh tiền

Thanh Sơn giữ điệu sênh tiền
2026-11-03 06:48:00

baophutho.vn Trong kho tàng văn hóa của đồng bào Mường ở Thanh Sơn, nghệ thuật trình diễn dân gian gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng, phong tục tập...

Bánh sắn Thanh Thủy - Gói vị quê làm quà

Bánh sắn Thanh Thủy - Gói vị quê làm quà
2026-10-31 07:10:00

baophutho.vn Giữa vùng đất Thanh Thủy giàu tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng, bánh sắn truyền thống đang được Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tài Ngọc Phú Thọ...

Sắc màu cổ tự nơi chùa Hà

Sắc màu cổ tự nơi chùa Hà
2026-10-27 07:28:00

baophutho.vn Chùa Hà Tiên (hay còn gọi là chùa Hà) tọa lạc trên đồi Hà, thuộc địa bàn phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Theo tư liệu của ngành du lịch, chùa...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long