{title}
{publish}
{head}
Từ tiếng đục, tiếng đẽo vang lên trong những xưởng mộc, đến đôi bàn tay khéo léo của người thợ miệt mài bên từng sản phẩm, làng nghề Thanh Lãng, xã Xuân Lãng vẫn giữ nhịp lao động sôi động qua từng ngày. Nơi đây, những giá trị nghề truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ tạo sinh kế, làm giàu cho quê hương mà còn lưu giữ nét đẹp văn hóa của một làng nghề lâu đời.
Anh Nguyễn Duy Kiên, chủ cửa hàng đồ gỗ cao cấp thôn Hồng Hồ giới thiệu mẫu mã, chất lượng sản phẩm với khách hàng.
Lưỡi cưa được mài sắc, chuẩn bị cho công đoạn xẻ và gia công gỗ.
Máy móc hiện đại hỗ trợ xẻ những thân gỗ lớn, nâng cao năng suất lao động.
Gỗ được cắt thành từng phôi theo kích thước, chuẩn bị cho quá trình tạo hình sản phẩm.
Các chi tiết sản phẩm được đo, cắt chính xác, bảo đảm độ sắc nét và đồng đều.
Công đoạn chạm, đục hoa văn vẫn được người thợ thực hiện bằng kỹ thuật thủ công truyền thống.
Người thợ tỉ mỉ lắp ráp, hoàn thiện từng chi tiết sản phẩm.
Sản phẩm được đánh bóng, hoàn thiện trước khi đưa ra thị trường.
Dương Chung
baophutho.vn Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên là biểu tượng thiêng liêng, nơi hội tụ và giao thoa giữa văn hóa Phật giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu truyền...
baophutho.vn Dưới chân dãy núi Tam Đảo hùng vĩ, đồng bào dân tộc Sán Dìu từ bao đời nay vẫn gìn giữ nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo. Không chỉ có...
baophutho.vn Bên dòng sông Lô hiền hòa, Sơn Đông hiện lên như một miền quê lưu giữ những trầm tích văn hóa, lịch sử hàng trăm năm. Nơi đây không chỉ nổi...
baophutho.vn Tháng 11, khi những đợt gió lạnh đầu mùa bắt đầu len lỏi khắp các nẻo đường, cũng là lúc những đồi cọ trung du bước vào mùa thu hoạch quả....
baophutho.vn Cam Cao Phong được xem là một trong những đặc sản của Phú Thọ với chất lượng và hương vị đặc trưng riêng. Vụ cam năm nay bắt đầu trong niềm vui...
baophutho.vn Cá trắm hương trà xanh
baophutho.vn Lễ cơm mới (Kháu mờ) của đồng bào dân tộc Thái ở xã Mai Hạ không chỉ là nghi thức tín ngưỡng nông nghiệp đánh dấu một mùa gặt hoàn thành, mà...