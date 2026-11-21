Hồn mộc Thanh Lãng

Từ tiếng đục, tiếng đẽo vang lên trong những xưởng mộc, đến đôi bàn tay khéo léo của người thợ miệt mài bên từng sản phẩm, làng nghề Thanh Lãng, xã Xuân Lãng vẫn giữ nhịp lao động sôi động qua từng ngày. Nơi đây, những giá trị nghề truyền thống được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, không chỉ tạo sinh kế, làm giàu cho quê hương mà còn lưu giữ nét đẹp văn hóa của một làng nghề lâu đời.

Anh Nguyễn Duy Kiên, chủ cửa hàng đồ gỗ cao cấp thôn Hồng Hồ giới thiệu mẫu mã, chất lượng sản phẩm với khách hàng.

Lưỡi cưa được mài sắc, chuẩn bị cho công đoạn xẻ và gia công gỗ.

Máy móc hiện đại hỗ trợ xẻ những thân gỗ lớn, nâng cao năng suất lao động.

Gỗ được cắt thành từng phôi theo kích thước, chuẩn bị cho quá trình tạo hình sản phẩm.

Các chi tiết sản phẩm được đo, cắt chính xác, bảo đảm độ sắc nét và đồng đều.

Công đoạn chạm, đục hoa văn vẫn được người thợ thực hiện bằng kỹ thuật thủ công truyền thống.

Người thợ tỉ mỉ lắp ráp, hoàn thiện từng chi tiết sản phẩm.

Sản phẩm được đánh bóng, hoàn thiện trước khi đưa ra thị trường.

Dương Chung