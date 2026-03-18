Chương trình mục tiêu quốc gia tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực trên địa bàn xã Yên Lập. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của Nhân dân, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, hình thành các mô hình phát triển sản xuất, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xã Yên Lập được thành lập trên cơ sở sáp nhập bốn đơn vị hành chính, gồm các xã Hưng Long, Đồng Thịnh, Đồng Lạc và thị trấn Yên Lập. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên hơn 69km2, dân số trên 29.000 người, sinh sống ở 42 khu dân cư, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 66%. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng rừng và chăn nuôi. Thu nhập bình quân năm 2025 đạt khoảng 55 triệu đồng/người/năm. Tuy nhiên, đời sống một bộ phận Nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn.

Trước thực tế đó, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với các khu vực khác.

Giai đoạn 2021-2025, xã Yên Lập được giao tổng kinh phí hơn 16,3 tỷ đồng để thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhiều công trình, hạng mục quan trọng hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả rõ rệt. Trong đó, Dự án 1 về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai với tổng vốn gần 1,8 tỷ đồng, hoàn thành giải ngân 100%. Các chính sách hỗ trợ đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ổn định đời sống cho nhiều hộ dân, từng bước giảm tình trạng thiếu đất sản xuất và khó khăn về nước sinh hoạt.

Các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp cũng được triển khai với tổng vốn hơn 180 triệu đồng, giúp nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển chăn nuôi, trồng rừng kinh tế, cây dược liệu, từng bước nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững.

Đặc biệt, nhóm dự án đầu tư hạ tầng thiết yếu đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong diện mạo nông thôn miền núi. Với tổng vốn hơn 13,5 tỷ đồng, chiếm khoảng 83% tổng kinh phí toàn chương trình đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa khu dân cư, trường học... Các công trình đều hoàn thành đúng tiến độ, đạt 100% kế hoạch, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập và giao thương của người dân.

Trường Tiểu học Đồng Thịnh (xã Yên Lập) được đầu tư cơ sở vật chất kiên cố, khang trang, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Dịp đầu năm học 2025 - 2026, Trường Tiểu học Đồng Thịnh có diện mạo khang trang, sạch đẹp. Năm nay, nhà trường có 585 học sinh, trong đó 98% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Thầy giáo Lê Mạnh Tường - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thời gian vừa qua, nhà trường đã được quan tâm đầu tư sửa chữa dãy nhà 16 phòng học, lát lại toàn bộ nền, thay mới hệ thống cửa và cải tạo nhà điều hành với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Việc đầu tư đã góp phần nâng cao chất lượng cơ sở vật chất trường lớp, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó chất lượng giáo dục của nhà trường cũng từng bước được nâng lên”.

Không chỉ tập trung vào hạ tầng và phát triển sản xuất, chương trình còn chú trọng các nội dung nâng cao đời sống văn hóa - xã hội. Nhiều hoạt động tuyên truyền chính sách dân tộc, pháp luật, phòng chống tảo hôn, bình đẳng giới được tổ chức thường xuyên. Các mô hình truyền thông cộng đồng, phát thanh cơ sở, tuyên truyền gương người tốt - việc tốt góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ các dự án, đời sống của người dân xã Yên Lập có nhiều cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm bình quân từ 1-2%; nhiều mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp, chăn nuôi tập trung bước đầu hình thành, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc, hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao.

Hồng Nhung