Tăng 9,3% lao động trong doanh nghiệp công nghiệp

Từ đầu năm đến nay, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng, cho thấy tín hiệu tích cực từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sử dụng lao động của khu vực công nghiệp.

Theo số liệu thống kê, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp trong tháng 7/2026 tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Công ty TNHH GY Việt Nam duy trì ổn định hoạt động sản xuất tại Cụm CN Yên Lập, xã Yên Lập.

Xét theo loại hình doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm trước, lao động trong khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 13,4%. Diễn biến trên cho thấy khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục có nhu cầu sử dụng lao động tăng, đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn.

Phân theo ngành kinh tế, lao động trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 6,4% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,7%, tiếp tục là khu vực có mức tăng lao động khá, phản ánh nhu cầu nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất công nghiệp.

Nhu cầu lao động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết yếu và bảo đảm vệ sinh môi trường tiếp tục được duy trì và mở rộng, với mức tăng 13,1%. Ở chiều ngược lại, số lao động trong ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng lao động trong khu vực doanh nghiệp công nghiệp, nhất là tại các doanh nghiệp FDI và ngành chế biến, chế tạo cho thấy tín hiệu tích cực đối với thị trường lao động. Đồng thời, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn đang duy trì đà phát triển. Đây cũng là cơ sở góp phần tạo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Lệ Oanh