Nét đẹp văn hóa Bình Xuyên

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, xã Bình Xuyên đã triển khai đồng bộ các phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu thực tế của Nhân dân. Công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về văn hóa, di tích, lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thực hiện đúng quy định, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa, xây dựng cộng đồng đoàn kết ở xã Bình Xuyên.

Xã tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đây không chỉ là phong trào mang tính vận động mà ngày càng trở thành việc làm thường xuyên, được cụ thể hóa từ mỗi gia đình, khu dân cư. Người dân tích cực thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành các quy định của cộng đồng, phát huy tinh thần tương trợ, đoàn kết, xây dựng quan hệ gia đình, làng xóm hài hòa.

Trong công tác gia đình, xã Bình Xuyên chú trọng tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam được triển khai với nhiều nội dung thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; duy trì hoạt động thường xuyên 4 câu lạc bộ (CLB) phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời là “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” ở các thôn Tân Hà, Hà Châu, Hoàng Oanh và Tam Hà. Các CLB trở thành nơi tuyên truyền, tư vấn, hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong gia đình, hỗ trợ các trường hợp có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng và yêu thương. Thông qua hoạt động của các CLB, những vấn đề liên quan đến xây dựng gia đình hạnh phúc đưa đến gần hơn với người dân. Từ việc chia sẻ kiến thức về ứng xử trong gia đình, chăm sóc, giáo dục con cái đến tuyên truyền bình đẳng giới, phòng ngừa bạo lực gia đình, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình thực sự là nơi nuôi dưỡng, gắn kết các thành viên.

Một trong những nội dung được xã Bình Xuyên quan tâm là xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Đây là cơ sở để cụ thể hóa các quy định chung thành những chuẩn mực phù hợp với đặc điểm từng thôn, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Phòng Văn hóa - Xã hội đã tham mưu thành lập Tổ thẩm định hương ước, quy ước để tổ chức thẩm định, trình UBND xã công nhận theo quy định, qua đó từng bước đưa việc xây dựng đời sống văn hóa đi vào nền nếp.

Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, xây dựng đời sống văn hóa ở Bình Xuyên cũng được đặt trong không gian mới. Địa phương triển khai phong trào thi đua “Thực hiện nếp sống văn minh trên môi trường số”, bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số; đồng thời triển khai Đề án “Thúc đẩy các phong trào, hoạt động văn hóa cơ sở, lấy người dân làm trung tâm” giai đoạn 2026 - 2030 và Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó cho thấy, xây dựng đời sống văn hóa không dừng lại ở những hoạt động trực tiếp tại cộng đồng mà được mở rộng lên môi trường số. Mỗi người dân được khuyến khích sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, ứng xử văn minh, chia sẻ thông tin tích cực, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Người dân xã Bình Xuyên từng bước hình thành thói quen ứng xử văn minh, chia sẻ thông tin tích cực trên môi trường số.

Cùng với xây dựng gia đình hạnh phúc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng tại Bình Xuyên ngày càng phát triển. Toàn xã duy trì 66 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoạt động thường xuyên với nhiều loại hình như dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, cầu lông, bóng đá, khiêu vũ, pickleball... Các CLB thu hút đông đảo hội viên và Nhân dân tham gia, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích sau những giờ lao động, góp phần nâng cao sức khỏe, bồi đắp mối quan hệ gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng.

Thực hiện Chương trình hành động về Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN tại Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035, xã Bình Xuyên chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của văn hóa trong phát triển cộng đồng. Các giá trị gia đình, tinh thần đoàn kết, bình đẳng, tương trợ và trách nhiệm xã hội được lồng ghép trong các hoạt động ở cơ sở, tạo nền tảng xây dựng con người Bình Xuyên văn minh, năng động, có trách nhiệm với cộng đồng.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, phát huy vai trò tự quản và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, Bình Xuyên đang hình thành nếp sống văn minh, giàu tình người, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng tiến bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo động lực cho kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Hoàng Hương