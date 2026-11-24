Văn hóa định hình vị thế đất nước

Ngày 24/11/1946, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Tư tưởng của Người đã đặt nền móng lý luận vững chắc, luôn được Đảng và Nhà nước ta kiên định kế thừa, phát huy qua các thời kỳ, thể hiện sự trân trọng đối với lĩnh vực văn hóa cũng như đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ.

Tròn 80 năm dấu mốc lịch sử này, ngày 24/11/2026, cả nước lần đầu tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội. Đặt trong sự gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), sự kiện tạo nên chuỗi hoạt động phong phú, khẳng định sức mạnh của văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cũng như đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của dân tộc.

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh quan điểm: Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nghị quyết lần đầu lượng hóa mục tiêu cụ thể: Công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 và 9% GDP vào năm 2045. Vai trò trực tiếp của văn hóa thể hiện ở nhiều phương diện: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, nội dung số; củng cố nội lực xã hội bằng sự đồng thuận, chuẩn mực và sức đề kháng của cộng đồng; nâng cao vị thế quốc gia bằng sức mạnh mềm.

Trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số hiện nay, văn hóa Việt Nam vừa có cơ hội lan tỏa, vừa đứng trước thách thức tự định vị. Công nghệ số đưa giá trị truyền thống đến với nhiều người hơn, ra xa hơn, nhưng cũng có thể khiến chúng bị giản lược, thương mại hóa quá mức, hoặc bị biến tướng. Bởi vậy, bảo tồn không thể chỉ là lưu giữ nguyên trạng, mà phải giúp di sản tiếp tục sống trong cộng đồng, được thế hệ trẻ hiểu, trân trọng và sẵn sàng tiếp nối. Người dân là đối tượng thụ hưởng, cũng chính là chủ thể sáng tạo và gìn giữ, từ đó đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới từ chính những sản phẩm, tác phẩm và trải nghiệm giàu bản sắc, chạm tới cảm xúc bằng sự thể hiện sáng tạo, quy mô, hiện đại, được công chúng quốc tế đón nhận.

Để hiện thực hóa khát vọng khẳng định vị thế văn hóa Việt Nam, Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội quy định: Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ. Định hướng lớn đã rõ ràng; điều cần lúc này là chuyển động đồng bộ từ thể chế, đào tạo nhân lực đến phương thức quản lý; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu liên kết, có sản phẩm nhưng chưa thành chuỗi giá trị và thương hiệu đủ sức cạnh tranh.

Tinh thần của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 vẫn còn nguyên giá trị. Cùng sự tiếp nối, trách nhiệm của hôm nay là phải tìm ra phương thức mới để văn hóa thật sự trở thành nguồn lực phát triển. Khi bản sắc được gìn giữ, sáng tạo được khơi nguồn và giá trị Việt Nam được khẳng định, văn hóa sẽ tiếp thêm sức mạnh nội sinh, góp phần định hình vị thế đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Theo nhandan.vn