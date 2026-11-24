Tam Sơn giữ gìn và bồi đắp nền tảng văn hóa

Từ việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam đến duy trì Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xã Tam Sơn từng bước phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường gắn kết cộng đồng, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cơ sở.

UBND xã Tam Sơn tổ chức giải thể thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Tam Sơn chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với những sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước và địa phương. Qua đó, không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa trong Nhân dân. Điểm nhấn trong hoạt động văn hóa ở Tam Sơn là việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư. Cùng với đó, việc lồng ghép tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày Di sản văn hóa Việt Nam với các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa đã góp phần đưa chủ trương phát triển văn hóa đến gần hơn với người dân. Các hoạt động được định hướng tổ chức thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, xã tổ chức Giải thể thao bóng chuyền hơi nữ và môn Pickleball; chương trình giao lưu văn nghệ... Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam được gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở.

Thông qua các hoạt động, địa phương hướng tới tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tam Sơn. Việc khuyến khích các thôn, câu lạc bộ và tổ chức đoàn thể tham gia cũng góp phần phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Không chỉ chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng, xã quan tâm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hương ước, quy ước thôn; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được triển khai thường xuyên. Năm 2026, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 96,3%. Đây là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của người dân đối với việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần hình thành những khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Cùng với xây dựng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ được địa phương quan tâm. Để các chủ trương đi vào cuộc sống, xã chú trọng phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ ở thôn trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tổ chức các hoạt động theo hướng văn minh, tiết kiệm, phù hợp truyền thống văn hóa và quy định của pháp luật.

Có thể thấy, xây dựng đời sống văn hóa không dừng lại ở việc tổ chức các ngày hội hay bình xét danh hiệu mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Mỗi gia đình văn hóa, mỗi khu dân cư đoàn kết, mỗi hoạt động cộng đồng thiết thực sẽ góp phần tạo dựng môi trường sống nhân văn, lành mạnh.

Từ những ngày hội đoàn kết ở 30 thôn đến phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, xã Tam Sơn từng bước bồi đắp nền tảng văn hóa từ cơ sở. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể trong gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, sức mạnh cộng đồng sẽ được khơi dậy, trở thành nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Hương Giang