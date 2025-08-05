Nga cáo buộc Anh âm mưu tấn công tàu chở dầu để tạo cớ cho NATO siết trừng phạt

{title}
Nga cho rằng các cơ quan tình báo Anh đang lên kế hoạch sử dụng lực lượng Ukraine phá hoại tàu chở dầu của Moskva, nhằm tạo cớ để NATO áp dụng các biện pháp trừng phạt mạnh hơn đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của nước này.
Theo đài RT ngày 4/8, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) cho biết kế hoạch được cho là bao gồm việc chặn một tuyến hàng hải chiến lược bằng cách phá hủy một tàu bị cáo buộc thuộc “hạm đội tàu chở dầu” của Nga, và dàn dựng một vụ hỏa hoạn lớn tại một quốc gia thân Nga khi tàu đang neo đậu tại cảng.
SVR cho rằng mục tiêu của kế hoạch là tạo ra một “sự cố hàng hải nghiêm trọng”, qua đó phương Tây có thể tuyên bố toàn bộ các tàu bị nghi chở dầu thô của Nga đều tiềm ẩn nguy cơ và cần bị bắt giữ tại vùng biển quốc tế. Ukraine được cho là sẽ đóng vai trò trung gian nhằm tránh bị truy ngược nguồn gốc vụ việc. Trong trường hợp sự liên quan của Kiev bị phát hiện, phương Tây có thể quy trách nhiệm cho Ukraine hoặc cho chính Nga.
Cũng theo SVR, nếu vụ việc xảy ra, thời điểm tiến hành sẽ được tính toán nhằm tạo sức ép tối đa đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, thúc đẩy Washington coi các quốc gia mua dầu của Nga là “bên thứ cấp chịu trách nhiệm” và áp đặt lệnh trừng phạt đối với những nước này.
Trong thời gian gần đây, các nước phương Tây đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế nguồn thu từ dầu mỏ của Nga, trong đó có việc kiểm soát tàu bị nghi chở dầu thô từ Moskva. Truyền thông đưa tin một số kế hoạch siết chặt hơn đang được xem xét với lý do an toàn và bảo vệ môi trường, song giới phản đối cho rằng các biện pháp này thiếu cơ sở pháp lý vững chắc.
SVR so sánh âm mưu bị cáo buộc với vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream dưới biển Baltic hồi tháng 9/2022, khiến cơ sở hạ tầng năng lượng nối Nga - Đức bị phá hủy và gây rò rỉ khoảng 445.000 - 485.000 tấn khí mê-tan ra môi trường. Ban đầu, một số nước phương Tây cáo buộc Nga, nhưng Moskva bác bỏ.
Hiện Anh, Ukraine và NATO chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc từ phía Nga.
