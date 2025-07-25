Nga đánh giá kết quả cuộc đàm phán với Ukraine tại Istanbul

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov hôm qua cho biết, Nga không kỳ vọng sẽ có đột phá từ vòng đàm phán thứ ba với Ukraine.

Ông Dmitri Peskov nhấn mạnh, chương trình nghị sự do Nga đề xuất hướng tới một cuộc làm việc mang tính thực chất. Ông gọi các đề xuất của Nga tại cuộc gặp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ là cụ thể và mang tính xây dựng.

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine với sự tham gia của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ tại Cung điện Ciragan ở Istanbul. Ảnh: Ria Novosti

Ông đánh giá tích cực việc thảo luận về các chủ đề nhân đạo, cũng như đề xuất của Nga về việc thành lập các nhóm làm việc theo hình thức trực tuyến.

Ông Pê-xcốp lưu ý rằng việc tổ chức một cuộc gặp cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine sẽ chỉ có thể diễn ra sau khi đã hoàn tất các công việc thực chất.

Hôm 23/7, Nga và Ukraine đã tổ chức cuộc gặp thứ ba tại Istanbul kéo dài khoảng một giờ. Sau cuộc họp, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky tuyên bố tất cả các thỏa thuận nhân đạo trong vòng đàm phán thứ hai đã được thực hiện.

Hai bên đã đồng ý tiếp tục các cuộc trao đổi nhân đạo vô thời hạn đối với những người bị thương nặng và người bị bệnh. Nga cho biết sẵn sàng bàn giao cho Ukraine thêm 3.000 thi thể binh sĩUkraine thiệt mạng, đồng thời đề xuất trao đổi tù binh với số lượng ít nhất 1.200 người từ mỗi bên.

Nguồn vov.vn