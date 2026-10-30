Nga dự kiến gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến cuối năm

Nga dự kiến gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết năm 2026, đồng thời tăng mạnh hạn ngạch xuất khẩu nhằm thực hiện thỏa thuận cung cấp nhiên liệu với Mỹ.

Theo Reuters ngày 29-10, Mátxcơva và Washington đã đạt thỏa thuận cung cấp dầu diesel sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 10. Thỏa thuận ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng giữa Nga và Ukraine được công bố cùng thời điểm cũng tạo điều kiện để Nga tăng sản lượng nhiên liệu.

Một góc nhà máy lọc dầu Moscow tại Nga. Ảnh: Unsplash

Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhiên liệu hồi đầu năm khiến Chính phủ Nga tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ.

Lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel hiện hành sẽ hết hiệu lực vào ngày 31-10. Theo các nguồn tin, Nga dự kiến tiếp tục áp dụng lệnh cấm đến cuối năm, nhưng cho phép một số doanh nghiệp xuất khẩu theo hạn ngạch.

Trong tháng 11, tổng hạn ngạch xuất khẩu dự kiến tăng gấp bốn lần so với tháng 10, lên 2 triệu tấn, tương đương khoảng 500.000 thùng/ngày. Các lô hàng theo những thỏa thuận liên chính phủ hiện có vẫn được tiếp tục thực hiện.

Trước đó, trong tháng 10, Chính phủ Nga đã miễn áp dụng lệnh cấm đối với một số nhà máy lọc dầu và cấp hạn ngạch xuất khẩu tổng cộng khoảng 500.000 tấn. Một sắc lệnh mới dự kiến ban hành vào đầu tháng 11 sẽ mở rộng danh sách các nhà máy được miễn trừ và quy định hạn ngạch mới. Nếu lượng hạn ngạch được sử dụng hết sớm, chính phủ có thể xem xét tăng thêm.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak ngày 27-10 cho biết ba tàu chở dầu diesel đã lên đường tới các thị trường xuất khẩu, trong khi tàu thứ tư dự kiến khởi hành ngày 28-10.

Ông Novak cũng cho biết các nhà máy lọc dầu của Nga đang nhanh chóng khôi phục hoạt động sau quá trình sửa chữa. Theo các nguồn tin của Reuters, công suất sử dụng tại các nhà máy vào cuối tháng 10 đã tăng khoảng 25% so với đầu tháng, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào những cơ sở này giảm.

Bộ Năng lượng Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.

Sản lượng dầu diesel theo công suất danh nghĩa của Nga được cho hiện cao hơn nhu cầu trong nước khoảng 40%. Khi các nhà máy lọc dầu hoạt động bình thường trở lại, việc duy trì các kênh xuất khẩu sẽ giúp Nga tiêu thụ lượng nhiên liệu dư thừa, tránh tình trạng dư cung trong nước.

https://hanoimoi.vn/nga-du-kien-gia-han-lenh-cam-xuat-khau-dau-diesel-den-cuoi-nam-1763478.html

Theo hanoimoi.vn