Nga phát triển thành công thuốc kháng virus cúm thế hệ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nhóm nhà khoa học từ Viện Hóa học Tổng hợp và Vô cơ N.S. Kurnakov thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về Dịch tễ học và Vi sinh vật N.F. Gamaleya và Đại học Công nghệ Nga (MIREA) đã phát triển thành công một loại thuốc kháng virus thế hệ mới mang tính đột phá.

Trang web của Bộ Y tế Nga đưa tin, các nhà nghiên cứu đã so sánh các nền tảng phân tử hữu cơ và vô cơ để cải thiện hiệu quả điều trị các chủng virus kháng thuốc thông thường. Hiện nay có hơn 95% chủng virus đang lưu hành có khả năng kháng các loại thuốc truyền thống dựa trên 2 hợp chất rimantadine và amantadine.

Nguyên nhân chính dẫn tình trạng này là do đột biến S31N ở virus cúm A tạo ra. Đột biến này làm thay đổi cấu trúc của kênh ion, khiến các phân tử adamantane không còn ngăn chặn được virus và virus “thoát khỏi” tác dụng của các loại thuốc thế hệ cũ. Điều này đòi hỏi phải tạo ra các hợp chất hoàn toàn mới có khả năng né tránh các cơ chế phòng vệ của virus.

Trên cơ sở đó, nhóm nhà nghiên cứu của Nga đã tạo ra một loạt cấu trúc lai dựa trên adamantane hữu cơ và cụm hợp chất boron hydride vô cơ. Sự kết hợp này mang lại 2 chức năng: adamantane vận chuyển hoạt chất đến virus một cách hoàn hảo nhờ tính ưa lipid, trong khi cụm boron hydroxide khó bị virus nhận biết, khiến tốc độ kháng thuốc chậm hơn.

Các thí nghiệm được tiến hành dựa trên việc nuôi cấy tế bào trong các chủng virus cúm A/H1N1 hiện tại và cho kết quả ức chế thành công quá trình nhân lên của các chủng virus cúm A kháng thuốc.

Một trong những tác giả của nghiên cứu, ông Timur Garayev cho biết, mục tiêu của nghiên cứu là tạo ra liệu pháp kết hợp các đặc tính của adamantane và cụm boron hydroxide để đạt hiệu quả tối đa trong việc bảo vệ chống lại các đột biến của virus. Bước tiếp theo là phát triển các nguyên mẫu thuốc mới không chỉ có hiệu quả trong việc chống lại cúm mùa mà còn chống cả các chủng virus gây đại dịch tiềm ẩn cũng như các virus RNA khác.

Theo baotintuc.vn


2026-04-03 19:27:00

Kết quả kiểm phiếu cho thấy người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar, ông Min Aung Hlaing nhận được ít nhất 293 phiếu ủng hộ trên tổng số 584 phiếu bầu, vượt ngưỡng đa số cần thiết.

