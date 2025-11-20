Quốc tế
Nga sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ về cắt giảm vũ khí hạt nhân

Quan chức ngoại giao Nga Gennady Gatilov vừa cho hay, “Nga sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ về cắt giảm vũ khí hạt nhân nếu có sẵn điều kiện thích hợp”.

Để tạo điều kiện đối thoại cắt giảm hạt nhân này, ông Gatilov - Đại diện của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Geneva (Thụy Sĩ) cho biết, Nga đã tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế số lượng trung tâm trong khuôn khổ Hiệp ước New START thêm một năm nữa sau thời hạn 5/2/2026.

Nhà ngoại giao Gatilov nói rõ: “Giải pháp chỉ khả thi nếu Mỹ cũng có động thái tương xứng, không dùng đến các biện pháp phá hoại thế cân bằng năng lực răn đe hiện tại... Rốt cuộc, khiêu vũ theo điệu tango thì có phải có 2 người”.

Ông Gatilov bổ sung: “Chúng tôi tin rằng vấn đề này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự phiên họp kế tiếp của Hội nghị Giải giáp, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026”.

Nga và Mỹ ký Hiệp ước về các biện pháp cắt giảm và giới hạn thêm vũ khí tiến công chiến lược (New START) vào năm 2010. Hiệp ước này có hiệu lực vào ngày 5/2/2011. Tài liệu này quy định rằng vào thời điểm 7 năm sau khi có hiệu lực, mỗi bên ký kết sẽ chỉ được phép triển khai không quá tổng cộng 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược, cũng như không quá 1.550 đầu đạn trên các ICBM, SLBM đã triển khai và máy bay ném bom chiến lược. Hiệp ước có hiệu lực trong 10 năm và được cả Nga và Mỹ gia hạn vào tháng 2/2021 thêm tối đa 5 năm.

