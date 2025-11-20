{title}
{publish}
{head}
Quan chức ngoại giao Nga Gennady Gatilov vừa cho hay, “Nga sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ về cắt giảm vũ khí hạt nhân nếu có sẵn điều kiện thích hợp”.
Để tạo điều kiện đối thoại cắt giảm hạt nhân này, ông Gatilov - Đại diện của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Geneva (Thụy Sĩ) cho biết, Nga đã tuyên bố sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các hạn chế số lượng trung tâm trong khuôn khổ Hiệp ước New START thêm một năm nữa sau thời hạn 5/2/2026.
Nút bấm vũ khí hạt nhân. Ảnh minh họa: David Hills
Nhà ngoại giao Gatilov nói rõ: “Giải pháp chỉ khả thi nếu Mỹ cũng có động thái tương xứng, không dùng đến các biện pháp phá hoại thế cân bằng năng lực răn đe hiện tại... Rốt cuộc, khiêu vũ theo điệu tango thì có phải có 2 người”.
Ông Gatilov bổ sung: “Chúng tôi tin rằng vấn đề này sẽ được đưa vào chương trình nghị sự phiên họp kế tiếp của Hội nghị Giải giáp, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026”.
Nga và Mỹ ký Hiệp ước về các biện pháp cắt giảm và giới hạn thêm vũ khí tiến công chiến lược (New START) vào năm 2010. Hiệp ước này có hiệu lực vào ngày 5/2/2011. Tài liệu này quy định rằng vào thời điểm 7 năm sau khi có hiệu lực, mỗi bên ký kết sẽ chỉ được phép triển khai không quá tổng cộng 700 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược, cũng như không quá 1.550 đầu đạn trên các ICBM, SLBM đã triển khai và máy bay ném bom chiến lược. Hiệp ước có hiệu lực trong 10 năm và được cả Nga và Mỹ gia hạn vào tháng 2/2021 thêm tối đa 5 năm.
Nguồn vov.vn
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố, bất kỳ kế hoạch hòa bình Ukraine nào đều phải bao gồm 3 điểm quan trọng.
Tổng thống Trump cho Ukraine thời hạn đến ngày 27/11 để chấp thuận kế hoạch hòa bình 28 điểm mà Mỹ đề xuất.
Ngoại trưởng Hungary chỉ trích ý định của EU về chuyển thêm 100 tỷ euro cho Ukraine, giữa lúc chính trường nước này rung chuyển vì bê bối tham nhũng.
Al Jazeera đưa tin ít nhất 4 người thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel tại các khu vực phía đông TP.Khan Younis ở Dải Gaza vào ngày 20/11.
Không ngoài lo ngại của giới phân tích, ngày 19/11, quân đội Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích dữ dội vào 2 mặt trận gần biên giới là dải Gaza và Lebanon, gây thương...
Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo 318 triệu người có nguy cơ đói nghèo nghiêm trọng vào năm 2026, đối mặt với thách thức nguồn lực hạn chế.
Ngày 18/11, Ủy ban châu Âu đã chính thức áp dụng các biện pháp tự vệ nhằm bảo vệ ngành hợp kim sắt của EU, kết thúc quá trình điều tra và thủ tục pháp lý kéo dài 11 tháng.