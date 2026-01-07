Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Nhằm xây dựng môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã tập trung nguồn lực đầu tư nâng cấp các ứng dụng, hạ tầng công nghệ thông tin nhằm tối ưu quy trình khám, chữa bệnh nhanh - gọn - chính xác, giảm thời gian, chi phí, thủ tục hành chính.

Kiosk lấy số thứ tự khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình xác định chuyển đổi số là giải pháp quan trọng để đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi số, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận và phổ biến, quán triệt đến từng cán bộ, viên chức, người lao động. Bệnh viện đã thiết lập cổng thông tin hai chiều để tương tác với bệnh nhân, giúp bệnh nhân đăng ký khám bệnh từ xa qua tổng đài, điện thoại di động, cổng thông tin đặt lịch, app đăng ký khám bệnh... Bệnh nhân có thể tìm kiếm thông tin bệnh viện online, dữ liệu cụ thể về các dịch vụ khám, chữa bệnh và tư vấn trực tuyến, nhắc nhở bệnh nhân tái khám, uống thuốc, thanh toán không dùng tiền mặt.

Đồng thời, bệnh viện ứng dụng các phần mềm trong hoạt động chuyên môn như: Phần mềm nhắc liều, tự động tính liều lượng, cảnh báo lịch sử dị ứng thành phần thuốc, trùng nhóm điều trị theo mã ATC, tương tác thuốc, chỉ định điều trị thích hợp chẩn đoán theo phác đồ, tìm kiếm thông tin và tiền sử điều trị của bệnh nhân, tìm kiếm phác đồ điều trị của cơ sở y tế... Tích hợp chữ ký số vào các hệ thống ứng dụng; ban hành quy định sử dụng chữ ký số, chữ ký điện tử và sinh trắc học vân tay tại bệnh viện; triển khai bệnh án điện tử thay thế bệnh án giấy.

Với hệ thống đường truyền internet tốc độ cao 200 Mbps, 15 máy quét mã QR Code, 4 kiosk đăng ký, 6 máy tính bảng... cùng các phần mềm quản lý chuyên dụng hiện đại (hệ thống quản lý thông tin tổng thể bệnh viện, quản lý thông tin xét nghiệm, truyền tải và hội chẩn hình ảnh y khoa...) giúp nâng cao hiệu quả kết nối và chia sẻ thông tin.

Bệnh viện cũng quan tâm nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện đã cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân trên phần mềm quản lý nhân sự của tỉnh; 100% khoa, phòng đã thực hiện gửi và nhận văn bản trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản. Việc đưa phần mềm kế toán vào sử dụng đã giúp hoạt động báo cáo, thống kê và kiểm soát tài chính của bệnh viện nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, bệnh viện triển khai phần mềm quản lý khám, chữa bệnh; dữ liệu của người bệnh được liên thông giữa các khoa, phòng; hồ sơ và thông tin các lần khám, chữa bệnh đều được số hóa, bảo mật, lưu trữ khoa học. Việc đưa vào sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh liên thông với cổng giám định bảo hiểm theo đúng quy định, thời gian, bảo đảm quyền lợi cho bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình triển khai kỹ thuật nong và đặt stent động mạch vành.

Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, bệnh viện đã triển khai thủ tục đăng ký khám bệnh bảo hiểm y tế qua thẻ Căn cước công dân gắn chíp. Phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm và các ngân hàng thực hiện thanh toán viện phí bằng hình thức quét mã QR, có đối soát giữa bệnh viện và ngân hàng, đem lại tiện ích cho người bệnh. Năm 2025, bệnh viện đã khám bệnh cho hơn 241,5 nghìn lượt bệnh nhân, tăng 7% so với năm 2024; điều trị nội trú hơn 56 nghìn lượt bệnh nhân, tăng 1% so với năm 2024. Trong đó, hơn 52,3 nghìn lượt khám chữa bệnh bằng Căn cước công dân; thanh toán qua quét mã QR Code hơn 78,4 nghìn lượt với tổng giá trị thanh toán hơn 10,3 tỷ đồng; liên thông 316 giấy khám sức khỏe lái xe ô tô...

Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã hỗ trợ đắc lực quá trình khám, chữa bệnh. Bác sĩ CKII Trần Hoàng Dương - Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Với định hướng tiếp tục phát huy hiệu quả chuyển đổi số trong quản lý bệnh viện và khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện sẽ tiếp tục nâng cấp, bổ sung, hoàn thiện các giải pháp phần mềm nhằm triển khai các tiện ích công nghệ phục vụ công tác chuyên môn; bảo đảm lộ trình và mức độ sẵn sàng cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Y tế; xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản pháp lý phục vụ triển khai bệnh án điện tử; đẩy mạnh chỉ đạo tuyến, hội chẩn, khám, chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế từ xa... Qua đó, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, tạo thuận lợi để bệnh viện thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Xuân Hùng