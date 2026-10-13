Ngành Y tế Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số

Chuyển đổi số đang tạo chuyển biến rõ nét trong hoạt động khám, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Từ giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi đến nâng cao hiệu quả quản lý, công nghệ số từng bước hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, minh bạch, thuận tiện, nâng cao sự hài lòng của người dân.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và quy trình KCB. Việc sử dụng căn cước công dân gắn chip, thẻ bảo hiểm y tế điện tử, ứng dụng VNeID, đăng ký khám từ xa và thanh toán không dùng tiền mặt giúp người bệnh hạn chế giấy tờ, tiết kiệm thời gian và chủ động khi khám, điều trị.

Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương hướng dẫn người dân quét mã vân tay trong việc cấp thuốc.

Chị Triệu Thị Hùy, xã Sơn Đông chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần đi khám bệnh, chúng tôi phải mang theo nhiều giấy tờ. Giờ đây, chỉ cần điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VNeID là có thể thực hiện các thủ tục đăng ký, thanh toán thuận tiện, tiết kiệm thời gian chờ đợi. Khi nằm viện, việc quét mã vân tay giúp cập nhật thông tin cấp thuốc và các dịch vụ y tế đã sử dụng, thuận tiện cho việc tra cứu, bảo đảm tính minh bạch”.

Một dấu ấn quan trọng là triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, từng bước thay thế bệnh án giấy. Đến nay, 100% bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trên địa bàn tỉnh đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình. Thông tin khám, chữa bệnh được số hóa, giúp bác sĩ tra cứu tiền sử bệnh, theo dõi diễn biến sức khỏe, hạn chế trùng lặp xét nghiệm và bảo đảm tính liên tục trong điều trị.

Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương được trả tự động về các khoa, phòng.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương, chuyển đổi số mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý và hoạt động chuyên môn. Trước đây, mỗi năm, trung tâm phải lưu trữ khoảng 16.000 hồ sơ bệnh án nội trú và 80.000 phiếu khám ngoại trú, tạo áp lực về diện tích lưu trữ, nhân lực và chi phí vận hành. Hiện nay, dữ liệu được quản lý trên hệ thống số, góp phần giảm khối lượng công việc thủ công, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trung tâm đã triển khai hệ thống quản lý bệnh viện HIS, hệ thống thông tin xét nghiệm LIS cùng các phần mềm phục vụ quản lý, điều hành chuyên môn. Màn hình hiển thị tại phòng khám, thiết bị đọc mã vạch và hệ thống gọi số góp phần cải thiện quy trình tiếp đón, nâng cao chất lượng phục vụ.

Bác sĩ Hạ Văn Quý - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương cho biết: “Chuyển đổi số mang lại hiệu quả rõ rệt trong quản lý khám, chữa bệnh, quản lý thuốc, vật tư và tài chính tại đơn vị. Việc quét mã VNeID, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và hiển thị trạng thái khám, chữa bệnh giúp rút ngắn quy trình tiếp đón, từng bước đổi mới phương thức phục vụ, tạo thuận lợi cho người bệnh. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và hướng tới sự hài lòng của người dân”.

Thông tin người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc được tích hợp trên hệ thống, giúp bác sĩ thuận tiện cập nhật và theo dõi.

Không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý và rút ngắn quy trình tiếp đón, chuyển đổi số còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn tại các cơ sở y tế. Tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, việc ứng dụng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đã hỗ trợ triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị.

Bệnh viện hiện ứng dụng công nghệ sinh học, chẩn đoán gen, phát hiện ung thư và triển khai xét nghiệm kháng sinh đồ nhanh, rút ngắn thời gian trả kết quả từ 3-4 ngày xuống còn khoảng 4 giờ. Đồng thời, bệnh viện đã hoàn thiện tiêu chuẩn ISO 15189:2022 cho ba khoa xét nghiệm gồm Hóa sinh, Vi sinh và Huyết học; tiếp tục đẩy mạnh chẩn đoán gen, phát hiện đột biến ung thư và áp dụng kỹ thuật kháng sinh đồ 4 giờ.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trong thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu.

Cùng với đó, bệnh viện ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ sàng lọc bệnh, gợi ý chẩn đoán và phác đồ điều trị, góp phần hạn chế nguy cơ bỏ sót bệnh. AI đã được ứng dụng trong nội soi tiêu hóa, chụp cắt lớp vi tính, tim mạch và ung thư. Việc kết hợp công nghệ số với năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế tạo thêm điều kiện phát hiện bệnh sớm, hỗ trợ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người bệnh.

Thời gian tới, ngành Y tế Phú Thọ tiếp tục xác định chuyển đổi số tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung số hóa hồ sơ, tài liệu và quy trình nghiệp vụ, hình thành kho dữ liệu dùng chung, duy trì hồ sơ bệnh án điện tử tại 100% bệnh viện, hướng tới mô hình bệnh viện số và quản trị thông minh.

Ngành cũng đẩy mạnh ứng dụng AI, phát triển khám, chữa bệnh từ xa, đặt lịch khám trực tuyến, thanh toán số; chú trọng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu y tế. Qua đó, lấy người bệnh làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.

Thu Hoài