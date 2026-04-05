Ngày 6/4, sẽ chính thức khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh minh họa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thứ hai, ngày 6/4/2026, căn cứ quy định của pháp luật, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trước giờ khai mạc Kỳ họp, vào 7 giờ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các Đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Vào 8 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp Phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV1).

Chủ nhật, ngày 5/4/2026, Quốc hội họp phiên trù bị.

Từ 9 giờ, các Đoàn đại biểu Quốc hội họp để bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn. Từ 14 giờ, Quốc hội họp tại Hội trường, nghe Chủ tịch Quốc hội khóa XV Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp.

