Ngày hội giáo dục STEM “Vững bước vào kỷ nguyên số”

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 26/3, Trường Tiểu học Tiên Kiên, xã Xuân Lũng phối hợp với Công ty Cổ phần Nhật Quang Edu Group tổ chức Ngày hội giáo dục STEM với chủ đề “Vững bước vào kỷ nguyên số”.
Các đại biểu cùng giáo viên, học sinh tại Ngày hội giáo dục STEM.
Ngày hội có 13 gian hàng trưng bày các sản phẩm sáng tạo STEM của học sinh các khối lớp, cùng gian hàng chủ đề “Chuyển đổi số”, mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giúp các em hiểu rõ hơn về ứng dụng công nghệ trong học tập và đời sống.
Hoạt động “Khám phá STEM cùng chuyên gia”.
Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động “Khám phá STEM cùng chuyên gia” thu hút sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của học sinh. Tại đây, các em được trực tiếp quan sát, tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các sản phẩm, đồng thời tham gia tương tác, trải nghiệm thực tế dưới sự hướng dẫn của chuyên gia. Những câu hỏi gợi mở đã kích thích tư duy, khơi dậy sự tò mò và giúp học sinh mạnh dạn trao đổi, đưa ra dự đoán và giải thích hiện tượng một cách sáng tạo.
Bên cạnh đó, phần thi chung kết lắp ghép mô hình giữa các đội thi của từng khối lớp diễn ra sôi nổi, hấp dẫn; thể hiện sự khéo léo, tư duy logic và tinh thần đoàn kết của các em học sinh.
Phần thi chung kết lắp ghép mô hình giữa các đội thi của từng khối lớp.
Ngày hội giáo dục STEM là sân chơi bổ ích, tạo không gian học tập mở, giúp học sinh khám phá, sáng tạo và thể hiện ý tưởng của mình thông qua các sản phẩm, mô hình và hoạt động thực hành phong phú. Đây cũng là dịp để các thầy, cô giáo đổi mới phương pháp dạy học, gắn kết giữa lý thuyết và thực tiễn; lan toả tinh thần đổi mới sáng tạo trong dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện và phát triển toàn diện cho học sinh.
Học sinh thuyết trình trưng bày các sản phẩm sáng tạo STEM.
Anh Thơ
