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Ngày 22/11, UBND xã Tân Lạc tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi dân gian đặc sắc.
Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, góp phần tôn vinh, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.
Các nghệ nhân giao lưu chiêng Mường tại ngày hội.
Ngày hội diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, kết hợp giữa thi đấu thể thao, giao lưu văn nghệ và các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.
Mở đầu là lễ khai mạc các môn thể thao, với sự tham gia của các đoàn vận động viên. Ngay sau đó, các vận động viên bước vào tranh tài ở các môn bóng chuyền nam, kéo co, bắn nỏ và đẩy gậy.
Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn xã Tân Lạc.
Trò chơi dân gian đánh mảng tạo không khí vui tươi, sôi nổi.
Thi đấu bóng chuyền được đông đảo người dân cổ vũ.
Bên cạnh các môn thể thao, ngày hội còn có nhiều hoạt động giao lưu văn hóa đậm bản sắc truyền thống như hát đối, nhảy sạp và các trò chơi đánh mảng, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt. Qua đó, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, khuyến khích các thế hệ cùng tham gia gìn giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa dân tộc.
Điểm nhấn của ngày hội là chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ quần chúng diễn ra vào buổi tối. Chương trình có hoạt động giao lưu nhảy sạp, trình chiếu phóng sự “Tân Lạc - Miền đất đậm đà bản sắc văn hóa”, trình diễn, tôn vinh trang phục dân tộc và các tiết mục văn nghệ quần chúng. Đặc biệt, vòng xòe đoàn kết khép lại đêm hội, thể hiện tinh thần gắn bó, đoàn kết trong cộng đồng các dân tộc.
Thông qua các hoạt động, Ngày hội Văn hóa - Thể thao xã Tân Lạc năm 2026 góp phần tạo không gian giao lưu, sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Hồng Duyên
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