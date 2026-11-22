Thanh niên Quyết Thắng sống đẹp

Từ các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa đến hỗ trợ người dân chuyển đổi số, giáo dục lý tưởng cách mạng, tuổi trẻ Quyết Thắng đang phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chung sức vì cộng đồng

Đồng chí Bùi Liêm Thanh - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Quyết Thắng cho biết: Để lan tỏa lối sống đẹp, sống có trách nhiệm, Đoàn xã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên. Trong 9 tháng năm 2026, chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage của Đoàn xã đăng tải hơn 70 tin, bài, thu hút trên 10.000 lượt tương tác. Qua đó, những thông tin tích cực, hành động đẹp được lan tỏa, góp phần định hướng nhận thức, khuyến khích thanh niên sống trách nhiệm, biết sẻ chia và tích cực đóng góp cho cộng đồng.

Thanh niên xã Quyết Thắng chung tay vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Từ công tác tuyên truyền, các phong trào tình nguyện được triển khai với nhiều công trình, phần việc thiết thực, gắn với nhu cầu của địa phương. Nổi bật là phong trào bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cảnh quan và xây dựng các tuyến đường thanh niên tự quản.

Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã tổ chức 9 ngày Chủ nhật xanh, thu gom gần 1 tạ rác thải, trồng gần 500 cây xanh, xây dựng 100 m đường hoa; tham gia tu sửa, phát quang 6 km đường giao thông nông thôn, đào, nạo vét 1 km rãnh thoát nước và mương nội đồng; phối hợp xây dựng cổng chào tuổi trẻ tại thôn Nàng.

Không chỉ tổ chức các hoạt động tập trung, tuổi trẻ Quyết Thắng còn chú trọng hình thành ý thức bảo vệ môi trường từ những việc làm hằng ngày. Việc phối hợp với Câu lạc bộ Tình nguyện Khoa Luật, Trường Đại học Thương mại xây dựng các lò đốt rác tại địa phương, góp phần nâng cao ý thức thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn cảnh quan khu dân cư. Qua đó, phong trào xây dựng nông thôn mới được thúc đẩy từ những hành động cụ thể, thiết thực của mỗi đoàn viên, thanh niên và người dân.

Tinh thần sống đẹp còn được thể hiện qua các hoạt động tri ân, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn. Đoàn xã phối hợp với các đội sinh viên tình nguyện thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại thôn Ba Rẽ và cụm Định Cư; tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Trong năm 2026, Đoàn xã cùng các đơn vị trực thuộc triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ 350 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng.

Lan toả lối sống đẹp

Được thành lập năm 2024, Câu lạc bộ Volunteer Gen-Z xã Quyết Thắng từng bước trở thành điểm kết nối những bạn trẻ nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng. Với trên 300 đoàn viên, thanh niên tham gia, câu lạc bộ tạo môi trường giao lưu, rèn luyện kỹ năng, khuyến khích các thành viên hiện thực hóa những ý tưởng tình nguyện bằng hành động cụ thể. Năm 2025, Volunteer Gen-Z vinh dự được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương là một trong 100 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. Cùng với đó, Câu lạc bộ Youth Vibe được thành lập và duy trì hoạt động, góp phần mở rộng sân chơi, phát huy tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết của thanh niên địa phương.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, tuổi trẻ Quyết Thắng còn phát huy lợi thế về công nghệ, tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Câu lạc bộ Trí tuệ nhân tạo trẻ xã phối hợp với Đội Sinh viên tình nguyện Học viện Nông nghiệp Việt Nam hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Đoàn viên, thanh niên trực tiếp hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản, thực hiện và nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, số hóa giấy tờ, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ và sử dụng các ứng dụng phục vụ thủ tục hành chính. Trong đó, hoạt động hỗ trợ người cao tuổi, người chưa thành thạo điện thoại thông minh, giúp người dân từng bước tiếp cận, sử dụng các dịch vụ trên môi trường số.

Đoàn thanh niên xã tích cực tham gia số hóa di tích, góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng.

Tháng 6/2026, Tổ Công nghệ số cộng đồng xã Quyết Thắng triển khai công trình số hóa câu chuyện lịch sử “Rượu cần lá ngón giết giặc” tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã. Thông qua mã QR, người dân, đoàn viên, thanh thiếu nhi và du khách có thể sử dụng điện thoại thông minh để tìm hiểu câu chuyện lịch sử gắn với địa phương. Việc ứng dụng công nghệ trong giới thiệu di tích, tư liệu lịch sử góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đưa các giá trị lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, Đoàn xã tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc trẻ em thông qua các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích. Đoàn đã rà soát những vị trí có nguy cơ đuối nước, lắp đặt 16 biển cảnh báo tại các thôn; tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, tránh đuối nước với 45 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, phụ huynh và người dân tham gia.

Với những hoạt động đa dạng, thiết thực, tuổi trẻ Quyết Thắng đang từng bước đưa lối sống đẹp trở thành hành động thường xuyên trong mỗi đoàn viên, thanh niên. Từ tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm với cộng đồng đến sự chủ động trong chuyển đổi số và gìn giữ truyền thống, mỗi công trình, phần việc đều góp phần khẳng định vai trò của thanh niên trong xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dương Liễu