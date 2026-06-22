Ngoại trưởng 4 nước họp bàn về tiến trình triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran

Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ mạnh mẽ với tiến trình đối thoại, mong các cuộc thương lượng sớm đạt được kết quả “nhanh chóng và thành công,” hướng tới giải pháp lâu dài.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 21/6, ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Thông cáo chung sau cuộc họp lần thứ tư của cơ chế tham vấn gồm Ai Cập, Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các ngoại trưởng đã thảo luận những diễn biến mới nhất liên quan đến thỏa thuận Mỹ-Iran và các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai bên tại Thụy Sĩ.

Các bên bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với tiến trình đối thoại, mong muốn các cuộc thương lượng sớm đạt được kết quả “nhanh chóng và thành công,” hướng tới một giải pháp lâu dài, có thể kiểm chứng và được các bên chấp nhận.

Tuyên bố chung nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào giữa Mỹ và Iran đều cần tính đến những quan ngại về an ninh và ổn định của các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các nước trong khu vực, bảo đảm tự do hàng hải và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Bên cạnh đó, các ngoại trưởng cũng trao đổi về tình hình Palestine và những diễn biến tại Dải Gaza, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc duy trì sự phối hợp giữa bốn nước nhằm góp phần thúc đẩy ổn định khu vực và xử lý các cuộc khủng hoảng đang diễn ra.

Sau cuộc họp, các ngoại trưởng đã có cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi. Tại cuộc gặp, ông El-Sisi nêu bật tầm quan trọng của việc phát triển cơ chế tham vấn hiện nay thành một khuôn khổ hợp tác có tính thể chế và hiệu quả hơn, đủ khả năng đưa ra các giải pháp toàn diện và bền vững đối với các cuộc khủng hoảng khu vực.

Nhà lãnh đạo Ai Cập khẳng định Cairo sẽ tiếp tục phối hợp với Saudi Arabia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Arab khác nhằm hỗ trợ triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực hướng tới một giải pháp công bằng và toàn diện cho vấn đề Palestine.

Ông khẳng định giải quyết vấn đề Palestine vẫn là điều kiện tiên quyết để đạt được hòa bình và ổn định bền vững tại Trung Đông.

Trước đó, ngày 20/6, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty đã có cuộc gặp tại Cairo với Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ về các vấn đề Arab và châu Phi Massad Boulos.

Các bên đã thảo luận việc triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran, tình hình tại Gaza, Libya, châu Phi và các vấn đề an ninh khu vực.

Các hoạt động ngoại giao sôi động tại Cairo diễn ra trong bối cảnh Ai Cập đang đẩy mạnh vai trò điều phối khu vực sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận được nhiều nước xem là cơ hội quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông.

Theo TTXVN