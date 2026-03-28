Người bị trào ngược có nên uống nước gừng?

Gừng được coi là liệu pháp tự nhiên cho hệ tiêu hóa nhạy cảm. Vậy đối với người bị trào ngược dạ dày - thực quản, uống nước gừng có tác dụng tích cực không?

1. Tác dụng của gừng đối với trào ngược dạ dày - thực quản

(GERD) là tình trạng dịch và thức ăn trong dạ dày trào ngược lên vùng thực quản, họng, thậm chí là Trào ngược dạ dày- thực quản miệng và gây ra các triệu chứng như: ợ nóng, ợ chua, buồn nôn, đau tức, nóng rát ngực, viêm họng...

Trong điều trị trào ngược dạ dày - thực quản, ngoài việc dùng thuốc thì chế độ ăn uống có vai trò rất quan trọng. Có một số loại thực phẩm có thể giúp giảm các triệu chứng trào ngược nhưng cũng có một số có xu hướng làm trầm trọng hơn triệu chứng.

Vì vậy các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyên người bệnh nên hạn chế, tránh một số thực phẩm phẩm hoặc thay thế bằng những thực phẩm khác và gừng là một trong những thực phẩm có lợi cho người bị trào ngược.

Theo ThS.BS. Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Khám, tư vấn dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng Quốc gia, nguyên nhân gây trào ngược dạ dày - thực quản thường do lượng dịch vị acid tiết ra quá nhiều, vì vậy chế độ ăn cần ăn các thực phẩm ít gây tăng tiết dịch vị, thực phẩm có thể thấm hút bớt dịch vị dạ dày.

Trong các loại thực phẩm nên ăn thì gừng giúp loại bỏ khí dư thừa, giảm các triệu chứng ợ hơi, giảm đầy bụng, khó tiêu...

Nghiên cứu cho thấy, lợi ích của gừng đến từ các chất chống oxy hóa và kháng viêm, đặc biệt là gingerol, hoạt chất có khả năng kích thích hoạt động của đường ruột và giảm co thắt, giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn.

Các hợp chất trong gừng giúp kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày và tăng cường nhu động ruột. Điều này giúp thức ăn được tiêu hóa nhanh và hiệu quả hơn, ngăn ngừa tình trạng ứ trệ thức ăn gây đầy bụng, khó chịu.

Theo dữ liệu nghiên cứu của Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, gừng có tác dụng chống đầy hơi, làm giảm áp lực lên cơ thắt thực quản dưới, giảm co thắt ruột, ngăn ngừa chứng khó tiêu, đầy hơi và chướng bụng.

Nghiên cứu đã kiểm tra tác dụng của gừng đối với chức năng thực quản và cơ thắt thực quản dưới (LES) bằng cách đo áp lực thực quản cho thấy: gừng không ảnh hưởng đến áp lực LES khi nghỉ ngơi hoặc biên độ và thời gian co bóp của thực quản khi nuốt nhưng làm giãn cơ LES nhiều hơn và làm giảm tốc độ co bóp của thực quản, có thể làm tăng khả năng tống khí dạ dày hoặc tác dụng chống đầy hơi.

2. Lưu ý khi sử dụng nước gừng với người bị trào ngược

Để đạt hiệu quả tối ưu mà không gây tác dụng phụ, người bị trào ngược nên tuân thủ các nguyên tắc sau:

Dùng nước gừng loãng: Dùng 2 - 3 lát gừng tươi hãm với 200 ml nước sôi trong 10 phút. Uống từng ngụm nhỏ khi còn ấm.

Nước gừng kết hợp mật ong: Kết hợp gừng với một thìa mật ong nguyên chất. Mật ong có đặc tính chống viêm và có tác dụng như một lớp màng bao phủ niêm mạc dạ dày, làm dịu họng và thực quản.

Không nên lạm dụng: Không dùng quá 4 g gừng mỗi ngày và nên chia làm nhiều lần. Không nên lạm dụng dễ gây nhiều tác dụng phụ. Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, lượng tiêu thụ rễ gừng hằng ngày được chấp thuận lên tới 4 g được coi là an toàn. Liều cao hơn có thể dẫn đến khó chịu đường tiêu hóa, phản ứng dị ứng, chảy máu kéo dài từ trước, ức chế hệ thần kinh trung ương và rối loạn nhịp tim.

Sử dụng nước gừng đúng cách có lợi cho người bị trào ngược dạ dày - thực quản.

Lưu ý: Nước gừng có thể là một phương pháp hỗ trợ giảm trào ngược nhưng người bệnh cần tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ chuyên khoa. Bên cạnh đó cần kết hợp điều chỉnh sinh hoạt và thói quen ăn uống lành mạnh, không nằm ngay sau khi ăn, chia nhỏ bữa ăn và tránh các thực phẩm gây kích ứng như đồ chua, cay, rượu bia...

Vì phản ứng cơ thể mỗi người là khác nhau nên khi sử dụng nước gừng nếu xuất hiện các tác dụng phụ nên giảm lượng gừng tiêu thụ hoặc ngừng sử dụng hoàn toàn.

Theo suckhoedoisong.vn