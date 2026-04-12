Người dùng có thể xác thực thông tin thuê bao chính chủ trước ngày 15/4

Theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ 15/4/2026, thuê bao di động cần xác thực thông tin chính chủ theo quy định.

Một số nhà mạng đã có hướng dẫn trên fanpage cách xác thực thông tin qua app của nhà mạng để tránh quá tải vào ngày áp dụng 15/4/2026.

Theo quy định, các doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện xác thực thông tin thuê bao căn cứ theo giấy tờ mà tổ chức, cá nhân sử dụng để đăng ký. Sau thời gian triển khai, với thuê bao không chính chủ và không thực hiện xác thực theo quy định, họ có nguy cơ bị nhà mạng ngừng cung cấp dịch vụ.

Thanh niên hướng dẫn người dân dùng điện thoại thông minh các tiện ích từ các app nhà mạng. Ảnh: TTXVN

Có bốn cách xác thực được chấp nhận, gồm: Trực tuyến thông qua VNeID; qua ứng dụng của nhà mạng; trực tiếp tại địa điểm dịch vụ của nhà mạng; và tại địa điểm được nhà mạng ủy quyền.

Việc thực hiện qua VNeID sẽ chính thức từ 15/4, còn 3 cách còn lại đã được nhà mạng triển khai vài ngày qua.

Đối với các số thuê bao di động đã được thuê bao sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử để đăng ký, xác thực thông tin thuê bao hoặc số thuê bao di động mà thuê bao đã sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2: thuê bao không phải xác thực lại thông tin thuê bao, không phải xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt trừ trường hợp thay đổi di động theo quy định tại Điều 8 Thông tư 08/2026/TT-BKHCN.

Một số nhóm được khuyến nghị nên thực hiện ngay, như những người đăng ký SIM di động bằng giấy tờ khác, nhóm thuê bao đứng tên hộ người thân.

Theo quy định, nhà mạng phải đảm bảo thuê bao di động có đủ bốn trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh, sinh trắc học ảnh khuôn mặt, và các dữ liệu này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Trong đợt cao điểm chuẩn hoá thông tin thuê bao năm 2023, các nhà mạng đã loại bỏ hơn 12,5 triệu SIM không chính chủ, không trùng khớp thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên toàn hệ thống do nhà mạng triển khai. Quá trình này được thực hiện từ đầu tháng 3/2023 đến tháng 6/2023, bao gồm cả việc chặn 1 chiều và thu hồi SIM.

Theo các chuyên gia công nghệ, đây là lần thứ 2 tiến hành tổng rà soát xác thực SIM chính chủ để giảm tình trạng tin nhắn rác, cuộc gọi rác và tránh lợi dụng lừa đảo trên không gian mạng trong tiến trình thực hiện Nghị quyết 57.

