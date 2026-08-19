Nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả

Chiều 19/8, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tới thăm một số mô hình sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp tại khu vực Vĩnh Phúc. Cùng đi có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác thăm Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Đoàn công tác của tỉnh đã thăm các mô hình sản xuất, nuôi trồng thử nghiệm của Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường, gồm các mô hình: chọn tạo, sản xuất giống lúa tại Trại sản xuất giống cây trồng Vũ Di; nuôi thử nghiệm giống ếch Thái Lan, cá chép Hungary tại Trại sản xuất giống thủy sản Vĩnh Phúc.

Tại Trại sản xuất giống cây trồng Vũ Di, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tìm hiểu tình hình chọn tạo, sản xuất và cung ứng các loại giống lúa phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo báo cáo, trại có khả năng cung ứng khoảng 200.000 tấn lúa giống các loại/năm.

Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình nuôi thử nghiệm cá chép Hungary của Trại sản xuất giống thủy sản Vĩnh Phúc.

Tại Trại sản xuất giống thủy sản Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm mô hình nuôi thử nghiệm giống ếch Thái Lan và cá chép Hungary với quy mô hơn 2.000 con. Đây là những mô hình được triển khai nhằm đánh giá khả năng sinh trưởng, thích nghi và hiệu quả kinh tế của các giống mới, qua đó lựa chọn những giống có triển vọng phục vụ sản xuất.

Đánh giá cao những nỗ lực của Trung tâm Phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản trong nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất và cung ứng giống phục vụ sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, Phú Thọ xác định nông nghiệp là một trong những trụ đỡ của nền kinh tế. Tỉnh đã, đang và sẽ tiếp tục có các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân; hình thành và nhân rộng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá kỹ hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp; từ đó đề xuất các giải pháp để kinh tế nông nghiệp phát triển hiệu quả. Những mô hình có hiệu quả kinh tế cao cần được đánh giá đầy đủ để có giải pháp hỗ trợ, nhân rộng, bảo đảm hài hòa lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng.

Đoàn công tác của tỉnh thăm mô hình sản xuất nấm của Công ty TNHH Nấm Phùng Gia.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm mô hình sản xuất nấm của Công ty TNHH Nấm Phùng Gia tại xã Bình Nguyên. Mô hình hiện có sản lượng từ 1,3-1,8 tấn/ngày, doanh thu bình quân khoảng 40 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho 40 lao động.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hiệu quả kinh tế của mô hình và đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, từng bước hướng tới xuất khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các thành viên đoàn công tác thăm trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình bà Bùi Thị Hằng tại xã Hội Thịnh.

Thăm trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình bà Bùi Thị Hằng tại xã Hội Thịnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tìm hiểu tình hình sản xuất, quy mô chăn nuôi và hiệu quả kinh tế của trang trại. Hiện trang trại có quy mô khoảng 100.000 con, doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, mô hình sản xuất nấm của Công ty TNHH Nấm Phùng Gia và trang trại chăn nuôi gà đẻ trứng của gia đình bà Bùi Thị Hằng là những mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, cần được quan tâm, hỗ trợ và nhân rộng.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, hướng tới xuất khẩu.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn; kịp thời tham mưu các giải pháp hỗ trợ phù hợp, ưu tiên những mô hình có hiệu quả kinh tế cao, khả năng tạo việc làm, nâng cao thu nhập và có tiềm năng mở rộng thị trường. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm và đời sống người dân.

Thuý Hường