Những “bông sen trắng” mang quân hàm xanh tại Bệnh viện Quân y 109

Tại Bệnh viện Quân y 109 (tỉnh Phú Thọ), lời dạy “Lương y như từ mẫu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ hiện diện trên những tấm khẩu hiệu mà đã thấm sâu vào nhận thức, trở thành kim chỉ nam cho mỗi hành động, mỗi ca trực của đội ngũ bác sĩ trẻ. Ở đó, nhiệt huyết của tuổi trẻ hòa quyện cùng màu áo lính, tạo nên hành trình nhân văn bền bỉ vì sức khỏe Nhân dân.

Bác sĩ trẻ Bệnh viện Quân y 109 luôn xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc quân y trong thời kỳ mới.

Một buổi sáng tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Quân y 109, dù còn sớm nhưng người đến khám bệnh khá đông. Các bác sĩ trẻ khoác áo blouse trắng tất bật làm việc, nhưng không có sự nóng nảy hay vẻ mệt mỏi; thay vào đó là những lời hỏi han ân cần, cử chỉ nhẹ nhàng trấn an người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thêm - Trưởng khoa Khám bệnh chia sẻ: “Chúng tôi xác định lấy người bệnh làm trung tâm. Sức khỏe, tính mạng và quyền lợi của bệnh nhân là số một. Khi họ đến với mình trong nỗi đau thể xác, bác sĩ tuyệt đối không được thờ ơ. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ chính là bước đầu tiên của phác đồ điều trị bằng trái tim”.

Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Quân y 109 luôn xác định lấy người bệnh làm trung tâm.

Sự tận tâm ấy đã chạm tới trái tim của nhiều bệnh nhân, đặc biệt là các thương binh, cựu chiến binh. Ông Nguyễn Tây Nguyên, thương binh ở xã Hội Thịnh, người mang trên mình vết thương chiến tranh hơn 40 năm, xúc động chia sẻ: “Tôi bị cao huyết áp, tháng nào cũng đến đây lấy thuốc. Các bác sĩ trẻ không chỉ khám bệnh chu đáo mà còn quan tâm, động viên như người thân trong gia đình”.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 109 tận tình hướng dẫn người bệnh.

Nếu khoa Khám bệnh là nơi gieo niềm tin thì khoa Hồi sức tích cực lại là “chiến trường” không tiếng súng, nơi các bác sĩ trẻ phải đấu trí để giành lại sự sống cho bệnh nhân từ tay tử thần. Áp lực công việc tại bệnh viện lớn, mỗi y lệnh đưa ra được tính bằng giây, bằng phút.

Bác sĩ Lê Châu Giang chia sẻ: “Làm công tác cấp cứu, chúng tôi luôn phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba. Có những đêm trực, gần nửa đêm vẫn phải hội chẩn khẩn cấp với tuyến trên hoặc hỗ trợ tuyến dưới để tìm phương án điều trị tối ưu. Khi thấy bệnh nhân vượt qua cửa tử, nụ cười trở lại trên gương mặt họ, tôi càng thêm yêu nghề và có thêm động lực cống hiến”.

Tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” đã giúp đội ngũ thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Quân y 109 vượt qua những đêm trắng bám sát giường bệnh, theo dõi từng diễn biến nhỏ nhất của các ca bệnh nặng. Hiệu quả từ sự tận tụy ấy được thể hiện rõ nét qua kết quả hoạt động chuyên môn. Năm 2025, bệnh viện đã khám cho 60.701 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú 13.742 lượt người; trung bình mỗi ngày điều trị trên 300 bệnh nhân; tỷ lệ sử dụng giường bệnh đạt 133,7%, tăng 6,6% so với năm 2024.

Không chỉ tận tụy trong khuôn viên bệnh viện, hành trình học tập và làm theo lời Bác của đội ngũ y, bác sĩ trẻ còn được thể hiện qua những chuyến công tác vượt núi, băng rừng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Từ các xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang đến những địa bàn biên giới như Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang đều in dấu chân của những “người lính áo trắng”.

Đối với những đối tượng chính sách, người có công hay nạn nhân chất độc da cam, sự xuất hiện của các bác sĩ quân y mang lại niềm an ủi lớn. Năm 2025, Bệnh viện đã khám và cấp thuốc miễn phí cho 7.968 trường hợp thuộc gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 109 khám mắt cho đối tượng chính sách.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vừa “hồng” vừa “chuyên”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 109 đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đại tá Nguyễn Huy Hoàng – Giám đốc Bệnh viện khẳng định: “Các bác sĩ trẻ được đào tạo bài bản tại Học viện Quân y, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Khi trình độ chuyên môn gắn liền với y đức, chất lượng phục vụ Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi thường xuyên quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết chống suy thoái, giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ”.

Hành trình cống hiến của những bác sĩ trẻ tại Bệnh viện Quân y 109 là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không phô trương, không hình thức, họ lặng thầm cứu người bằng tri thức, sẻ chia bằng trái tim. Những “bông sen trắng” mang quân hàm xanh vẫn đang bền bỉ tỏa hương, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người thầy thuốc quân y trong lòng Nhân dân.

Ngọc Thắng