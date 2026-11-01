Những điều cần biết về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn người lao động về mức đóng, điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện giúp người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động được bảo vệ trước rủi ro tai nạn lao động, với chính sách hỗ trợ mức đóng của Nhà nước và các quyền lợi trợ cấp khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

AI ĐƯỢC THAM GIA?

Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động từ đủ 15 tuổi trở lên.

(Không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.)

THAM GIA NHƯ THẾ NÀO?

Bước 1: Kê khai

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng.

Bước 3: Đóng tiền

Theo phương thức 06 tháng hoặc 12 tháng/lần.

MỨC ĐÓNG VÀ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC

Mức đóng

06 tháng: Bằng 6% mức lương tối thiểu tháng vùng IV = 222.000 đồng.

12 tháng: Bằng 12% mức lương tối thiểu tháng vùng IV = 444.000 đồng.

Mức hỗ trợ của Nhà nước

30%: Người thuộc hộ nghèo.

25%: Người thuộc hộ cận nghèo.

10%: Người lao động khác.

Lưu ý: Tỷ lệ hỗ trợ được tính trên mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

Được chi trả phí giám định khi kết quả giám định đủ điều kiện hưởng hoặc điều chỉnh tăng mức trợ cấp.

Được hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần khi đủ điều kiện.

Thân nhân được hưởng trợ cấp khi người lao động tử vong do tai nạn lao động thuộc trường hợp quy định.

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do tai nạn lao động xảy ra trong thời gian tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Không được hưởng chế độ nếu:

Mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến công việc, nhiệm vụ lao động.

Cố ý tự hủy hoại sức khỏe bản thân.

Sử dụng ma túy, chất gây nghiện trái quy định của pháp luật.

MỨC TRỢ CẤP TAI NẠN LAO ĐỘNG

Các mức trợ cấp được tính theo mức lương tối thiểu tháng vùng IV.

Theo mức suy giảm khả năng lao động

Suy giảm 5%: 3 lần.

Mỗi 1% suy giảm tăng thêm: 0,3 lần.

Theo thời gian đóng

Đóng từ 1 năm trở xuống: 0,5 lần. Mỗi năm đóng thêm: 0,3 lần.

Thời gian đóng không liên tục: Được cộng dồn.

Mức lương tối thiểu tháng vùng IV năm 2026: 3.700.000 đồng.

Theo chinhphu.vn