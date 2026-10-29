Khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương vùng trung du và miền núi phía bắc khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Làm việc với 9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương vùng trung du và miền núi phía bắc kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, xây dựng kịch bản điều hành cụ thể, đồng thời khẩn trương hoàn thiện vị trí việc làm, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thái Nguyên, Phú Thọ tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của vùng

Tại hội nghị, lãnh đạo các địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng và tiếp tục hoàn thiện việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trần Văn Hậu, 9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,24%, đứng đầu trong 9 tỉnh của vùng và xếp thứ 6 cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 23,23% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây, chủ yếu nhờ sự bứt phá của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Tuy nhiên, tăng trưởng công nghiệp của tỉnh vẫn phụ thuộc lớn vào khu vực FDI, trong khi khu vực doanh nghiệp trong nước chưa phát triển tương xứng.

Hạ tầng giao thông, logistics và kết nối liên vùng chưa đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư tại một số dự án còn gặp khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng rất lớn.

Để phấn đấu GRDP cả năm tăng từ 11% trở lên, Thái Nguyên tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài. Tỉnh cũng chú trọng xử lý các dự án tồn đọng, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Tại Phú Thọ, GRDP 9 tháng đầu năm 2026 tăng 10,01%, đứng thứ hai trong vùng và thứ 11 trong số 34 tỉnh, thành phố cả nước. Các chỉ tiêu về thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, huy động nguồn lực đầu tư, xuất nhập khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, tỉnh từng bước kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đáng chú ý, Phú Thọ đã đưa vào vận hành hệ thống quản trị, điều hành phát triển kinh tế-xã hội trên nền tảng dữ liệu thời gian thực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Tuy nhiên, do có độ mở kinh tế lớn, Phú Thọ dễ chịu tác động từ những biến động của kinh tế thế giới. Một số ngành công nghiệp chủ lực gặp khó khăn, trong khi tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Phát biểu kết luận sau khi nghe ý kiến của các địa phương, bộ, ngành, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong bối cảnh vùng còn nhiều khó khăn về điều kiện phát triển, kết cấu hạ tầng và nguồn lực đầu tư.

Theo Phó Thủ tướng, 9 tháng đầu năm 2026, GRDP toàn vùng tăng 9,41%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước (9,01%). Dù mức đóng góp vào GDP cả nước chưa cao, kết quả này cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của các tỉnh trong điều kiện đặc thù của vùng trung du và miền núi phía bắc. Trong đó, Thái Nguyên và Phú Thọ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng của vùng; Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai có những bước tiến tích cực dù còn nhiều khó khăn.

Công nghiệp và xây dựng đóng góp khoảng 57% vào GRDP toàn vùng. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực, đóng góp khoảng 20% vào chỉ số xuất nhập khẩu chung của cả nước. Các địa phương có lợi thế cửa khẩu như Lào Cai, Lạng Sơn, Lai Châu góp phần thúc đẩy thương mại và giao thương qua biên giới.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng ghi nhận những điểm sáng. Thái Nguyên nổi bật về thu hút FDI, trong khi Phú Thọ và Điện Biên có nhiều nỗ lực huy động nguồn lực đầu tư.

Về đầu tư công, toàn vùng đã giải ngân gần 55.000 tỷ đồng, đạt 63,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Một số địa phương có tỉ lệ giải ngân cao như Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên. Thu ngân sách nhà nước cũng đạt kết quả tích cực, tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm.

Cùng với đó, việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp từng bước đi vào ổn định. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dần ổn định; công tác phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số được triển khai. Việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố và mạng lưới trường học cũng đạt kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ trường học tại các địa bàn biên giới và triển khai các nhiệm vụ về y tế, khám chữa bệnh, sàng lọc sức khỏe cho người dân.

Tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh chính trị quan trọng, phải quyết tâm thực hiện, dù khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng chỉ rõ tăng trưởng kinh tế của vùng chưa đạt kịch bản đề ra, mức độ phát triển giữa các địa phương còn phân hóa. Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng là những địa phương chịu áp lực lớn trong quý IV/2026.

Các động lực tăng trưởng truyền thống chưa được tái cấu trúc mạnh mẽ, trong khi quá trình chuyển sang các động lực tăng trưởng mới còn chậm.

Một điểm nghẽn khác là tiến độ giải ngân một số nguồn vốn còn thấp. Trong khi vốn ngân sách Trung ương theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao được giải ngân tương đối tốt, tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vốn cho các dự án trọng điểm liên vùng còn chậm.

Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp vẫn còn khó khăn, nhất là về chuyển đổi số, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện phân cấp, phân quyền.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề, chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là những nghị quyết về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục, y tế, văn hóa và phát triển vùng.

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đây là mệnh lệnh chính trị quan trọng, đòi hỏi các địa phương quyết tâm thực hiện, dù khó khăn, thách thức và áp lực rất lớn.

Các tỉnh cần rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng đến từng tháng, từng tuần, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn, dự án và công việc. Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người thực hiện, trách nhiệm, thời hạn và kết quả cần đạt theo tinh thần “6 rõ”.

Những lĩnh vực, sản phẩm còn dư địa đóng góp vào tăng trưởng cần được tính toán, lượng hóa giá trị tăng thêm, xác định nguồn bù đắp và thường xuyên kiểm đếm tiến độ. Trên cơ sở đó, các địa phương kịp thời điều chỉnh phương án, xử lý những nội dung chưa đạt yêu cầu, bảo đảm hoàn thành mục tiêu cả năm.

Phó Thủ tướng lưu ý phải kiểm soát lạm phát đồng thời với thúc đẩy tăng trưởng. Chỉ số giá tiêu dùng tại một số địa phương đang ở mức cao, do đó cần theo dõi chặt chẽ, không để ảnh hưởng đến an sinh xã hội và đời sống người dân.

Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh kết hợp các động lực tăng trưởng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, gắn mục tiêu phát triển của từng địa phương với lợi ích chung của toàn vùng và cả nước.

Theo đó, các địa phương cần phát huy thế mạnh truyền thống như nông, lâm nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, du lịch, dịch vụ, kết hợp với các động lực mới như công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp văn hóa, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.

Đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực. Toàn vùng hiện còn 178 dự án tồn đọng, quy mô khoảng 72.000 tỷ đồng. Đây là nguồn lực cần được đưa trở lại nền kinh tế, tạo thêm động lực cho sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng. Các bộ, ngành, địa phương cần xác định rõ nguyên nhân, thẩm quyền và tiến độ giải quyết từng dự án, tránh để vướng mắc kéo dài.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu phát huy mạnh mẽ lợi thế riêng, biến tiềm năng thành doanh thu và giá trị gia tăng. Các tỉnh có cửa khẩu như Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai cần nâng cao năng lực thông quan, phát triển logistics và thương mại biên giới, nhất là xuất nhập khẩu nông, lâm sản.

Thái Nguyên và Phú Thọ cần đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp gắn với thu hút FDI, đồng thời chú trọng đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài.

Các địa phương có tiềm năng du lịch như Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng và Tuyên Quang cần phát triển những sản phẩm đặc sắc để khai thác thị trường.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng yêu cầu kiên định mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

Các địa phương phải linh hoạt tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và nhân công; khẩn trương hoàn thành thủ tục đối với các nguồn vốn ODA, chương trình mục tiêu; tập trung thúc đẩy 9 dự án trọng điểm liên vùng và các dự án cao tốc trọng điểm quốc gia.

Những dự án không có khả năng giải ngân cần được rà soát, kiên quyết điều chuyển vốn sang các dự án có khả năng thực hiện ngay, bảo đảm sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Phó Thủ tướng đồng thời yêu cầu khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027, gắn với kịch bản tăng trưởng giai đoạn 2027-2030. Kế hoạch phải được chuẩn bị chủ động, xác định sản phẩm cụ thể và sẵn sàng triển khai ngay từ đầu năm.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh chính trị, dù khó đến đâu cũng phải quyết tâm thực hiện - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ cấp bách

Về vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh thực hiện nghiêm Kết luận 76 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch 221 của Chính phủ, trong đó xác định xây dựng vị trí việc làm là nhiệm vụ cấp bách.

Phó Thủ tướng lưu ý, việc xây dựng vị trí việc làm hiện nay không thể chỉ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền như trước đây, mà phải tính đến yêu cầu phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy mô dân số, điều kiện phát triển kinh tế-xã hội và các yếu tố đặc thù của từng địa phương.

Do đó, các tỉnh cần nghiên cứu, tính toán cụ thể, xây dựng bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực rõ ràng, làm cơ sở xác định số lượng biên chế phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và kế hoạch của Chính phủ.

Đối với việc triển khai Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội vùng, Phó Thủ tướng đề nghị các Bí thư Tỉnh ủy trao đổi, thống nhất các kiến nghị, tập trung vào những vấn đề cốt lõi gồm: hạ tầng; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tái cấu trúc kinh tế vùng; an sinh xã hội gắn với phát triển kinh tế.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, phân loại từng nội dung và phối hợp với các bộ, ngành trả lời cụ thể.

Cần xác định rõ thẩm quyền giải quyết từng vấn đề, phân định những nội dung có thể xử lý ngay với những nội dung phải báo cáo cấp có thẩm quyền hoặc đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, tránh trả lời chung chung khiến địa phương khó triển khai.

Theo chinhphu.vn